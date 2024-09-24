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Военные коммунальщики завершают навигационный завоз топлива в отдаленные гарнизоны Камчатки

10:50
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Военные коммунальщики завершают навигационный завоз топлива в отдаленные гарнизоны Камчатки

Специалисты филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по 12 ГУ МО рапортуют, что поставленные задачи подготовится к прохождению осенне-зимнего периода выполнены в полном объеме.

Свыше 12 тысяч тонн топлива доставлено в течение трёх месяцев, сообщили ИА «Камчатка».

«Объем поставленных ресурсов обеспечит бесперебойную работу котельных в отдалённых военных городках 12 Главного управления Минобороны России в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутия) и в Архангельской области при прохождении отопительного периода 2024-2025 гг», — говорится в сообщении.

Мероприятия по подготовке к зиме в военных городках планируется полностью завершить до конца сентября.

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