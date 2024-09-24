Представители крайизбиркома Камчатки выступают в роли независимых экспертов на выборах главы артели «Колхоз Красный труженик»

Представители избирательной комиссии Камчатского края работают в качестве независимых экспертов на выборах председателя артели «Колхоз Красный труженик», сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.

«Мы с коллегами, сотрудниками избирательной системы Большерецкого района, приехали как независимые эксперты для мониторинга этого процесса. Этот выборный механизм отличается от обычного избирательного процесса, так как он осуществляется согласно корпоративному законодательству. Перед поездкой мы ознакомились с федеральным законом о сельхозкооперации, уставом и положениями о выборах органов управления рыболовецкой артели «Колхоз Красный Труженик». То, что мы видим сегодня, полностью соответствует установленным требованиям», — сообщила основные детали процесса, председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Она также добавила, что организаторы создали все условия для участия членов артели в голосовании и заверила, что выборный процесс, независимо от его формы, соответствует принципам открытости и прозрачности.

Проводится онлайн-трансляция голосования, чтобы все могли убедиться в его легитимности и спокойствии.

Напоминаем, что по поручению губернатора региона Владимира Солодова, для помощи в проведении выборов была сформирована рабочая группа.