Владимир Солодов высказал ряд предложений по продвижению отечественной рыбной продукции на внутренний рынок России

Один из ключевых вопросов поднятых главой региона Владимиром Солодовым на форуме «Российская рыба:пути стимулирования роста потребления» - обновление рыбного меню в детских садах и школах , сообщили ИА «Камчатка» в правительстве края

«Идея заключается в том,чтобы приучить детей к употреблению морепродуктов с раннего возраста. На мой взгляд, прямое решение сделать потребление рыбы нормативным в детских садах и школах было бы контрпродуктивным.В настоящее время образовательные учреждения поощряют употребление рыбы.Со школьных лет многие из нас помнят, что рыба на обед-это неприятно,некрасиво,невкусно и костляво.Поэтому для питания детей важно обращать внимание на качество подаваемой им пищи», — поделился собственным мнением губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Губернатор отметил, что одной из проблем является качество рыбной продукции, особенно в городах,удаленных от Дальнего Востока.Жители центральной части России предпочитают покупать импортную рыбу, потому что дальневосточной рыбы удовлетворительного качества на прилавках магазинов нет. Решением этой проблемы может стать создание логистической системы.

Губернатор предложил ввести единую маркировку для всей российской рыбы. Мало кто из покупателей понимает, откуда лосось на полках магазинов — из Марокко,Чили, выращенный или дикий российский. На ней может быть пометка «без повторной заморозки». В целом, Владимир Солодов считает, что проблема в том, что на рынке нет сильных брендов российской рыбы и необходимо его создавать.

Губернатор также добавил, что сегодня потребители ожидают разнообразия продукции. В том числе и в зависимости от возрастной группы покупателя. Глава региона предложил проанализировать предпочтения людей до 35 лет и ориентироваться на их запросы потому, что молодежь потребляет меньше рыбы,чем другие категории

В июле 2024 года Правительство РФ приняло «дорожную карту» по увеличению потребления морепродуктов отечественного производства до 2030 года. В этот план вошли пункты практически по всем предложениям экспертов отрасли, в том числе из Камчатского края.

Губернатор уверен — важно,что эта дорожная карта была утверждена и теперь в России есть фиксированный показатель в виде потребления рыбы на душу населения.Определена система подсчета,определено основное направление работы,создана специализированная организация, которая этим занимается.Иными словами,условия для достижения результата есть

В октябре прошлого года президент Владимир Путин поручил разработать план по увеличению спроса на отечественные морепродукты к 2030 году.

В частности, правительству РФ поручено повысить доступность рыбы для потребителей,стимулировать ее глубокую переработку и развивать портовую и логистическую инфраструктуру.