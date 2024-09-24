В свет вышла книга Александра Толкачёва «Поzывные Корякии», о воинах Корякского округа, погибших на фронте в ходе специальной военной операции. Книга очерков вошла в серию «Герои Отечества. Честь и слава Камчатки».

В ней - семь имён и фамилий. Лев Никифоров. Герман Яганов. Роман Шмагин. Михаил Пивран. Андрей Волков. Виталий Таккав. Раэль Акугук.

Это те, кто не отступил, не спрятался за чужие спины. Это те, о ком должны знать и помнить в первую очередь их земляки.

Александр Борисович рассказал, что около года назад с предложением написать несколько очерков на эту тему к нему обратился его давний друг, коллега по журналистской работе Александр Смышляев. К этому времени тот уже начал работу над книгами, которые сегодня также вышли в свет: «Позывной «Камчатка» и «Позывной “Баркас”». В этой серии своё место заняла и книга Александра Толкачёва «Поzывные Корякии».

- Я решил, что буду писать. Это надо делать, вот и всё. Несмотря на сложность такой работы как в психологческом плане, так и в технологическом, их имена должны помнить не только родные и близкие люди, но и мы - жители Камчатки, и наши дети. Поэтому мы начали работу. Герои моих очерков жили кто в Манилах, кто в Тигиле, кто в Палане. Посетить каждую семью лично невозможно, поэтому информацию часто приходилось собирать по телефону. Работа кропотливая и, безусловно, очень ответственная. Хочу выразить огромную благодарность за помощь при сборе материала координатору Фонда «Защитники Отечества» в Палане Людмиле Анатольевне Егоровой. Без неё многое было бы невозможно сделать, - говорит Александр Толкачёв.

На встрече, прошедшей на днях в Центре культуры и досуга «Атмосфера» в Палане, родственникам и семьям воинов, погибших на специальной военной операции, была вручена книга «Поzывные Корякии». Книга выпущена издательством «Новая книга» при поддержке Правительства Камчатского края.

Александр Борисович Толкачёв - житель Паланы, много лет возглавлял редакцию газеты «Народовластие» (а ныне - газета «Корякия»). Сегодня он продолжает активно сотрудничать с окружной газетой, пишет очерки о жизни Севера для сайта газеты «Камчатский край-Единая Камчатка».

Работу в рамках проекта "Герои Отечества. Честь и слава Камчатки" наш коллега также продолжит.