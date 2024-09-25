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На камчатском вулкане Горелом установили третью сейсмостанцию

11:33
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На камчатском вулкане Горелом установили третью сейсмостанцию

На Камчатке специалисты КамГУ имени Витуса Беринга при научно-техническом сопровождении Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук» (КФ ФИЦ ЕГС РАН) завершил установку новой сейсмической станции «Кальдера Горелого» (KLDG) в районе Мутновско-Горелой группы вулканов. Это уже третья сейсмостанция, предназначенная для мониторинга вулкана Горелого. Она расположена на борту кальдеры, в пяти километрах к юг-юго-западу от вершины исполина. Об этом рассказали ИА «Камчатка» в КамГУ имени Витуса Беринга.

Кроме «Кальдеры Горелого», в последние два месяца в районе Мутновско-Горелой группы запущены ещё две сейсмостанции. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в сентябре учёные завершили установку новой сейсмостанции «Двугорбая» (DVGB) в районе вулкана Мутновского. Запуск KLDG является завершением этапа по расширению сети сейсмологического мониторинга в этом районе Камчатки.
Сейсмостанция оснащена современными широкополосными цифровыми велосиметрами и видеокамерами для контроля состояния вулканов. Она имеет автономное питание и обеспечивает передачу данных в реальном времени, непрерывно регистрируя сейсмические сигналы и ведя видеонаблюдение за вулканом.
Инициатором и координатором проекта выступил КамГУ имени Витуса Беринга, проект реализован благодаря федеральной программе «Приоритет-2030». КФ ФИЦ ЕГС РАН взял на себя научное руководство и выполнил все технические работы. Существенный вклад внес фонд «Будущее Камчатки», профинансировавший закупку высокотехнологичного оборудования для станции.
«Установка сейсмостанции «Кальдера Горелого» — это не просто научный проект, это наш вклад в развитие безопасного туризма на Камчатке. Туристический поток на Камчатку растёт ежегодно: строится масштабная туристическая инфраструктура, растёт интерес к нашему уникальному региону. И наша задача — обеспечить, чтобы этот интерес не обернулся риском для гостей полуострова», — рассказала исполняющая обязанности ректора КамГУ Ольга Ребковец.
Как отметил директор Камчатского филиала ЕГС РАН Данила Чебров, в ближайшие два года планируется установка дополнительных станций на Авачинском вулкане и в его окрестностях.
Больше фото на сайте информагентства «Камчатка» по ссылке: https://kamtoday.ru/news/poluostrov/tretyu-seysmos...

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