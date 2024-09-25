В Запорожье на Камчатке начался второй день выборов председателя артели «Колхоз Красный труженик»

Сегодня уполномоченными лицами будет выбран председатель, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Денис Прудкий прокомментировал событие:

«По поручению губернатора Камчатского края в Запорожье уже четыре дня работает рабочая группа, которая обеспечивает законность выборов председателя «Колхоза Красный труженик». У нас прошел первый день, выбрали уполномоченных, сегодня по плану уже окончательные выборы председателя. Мы надеемся, что все пройдет спокойно, и предприятие выберет законного руководителя»

Ранее сообщалось, что в рыболовецкой артели прошел первый день выборов органов управления. Процедура голосования транслируется онлайн, видеоматериалы хранятся более тридцати суток для контроля и прозрачности.

«Сегодня второй день выборов, все проходит отлично, наша группа работает в штатном режиме. Нарушений не выявлено. Вчера мы выбирали уполномоченных, сегодня они выберут председателя правления и другие органы власти. Наша группа необходима для исключения провокаций и соблюдения законности», — сообщил член общественной палаты Игорь Черныш.

Напомним, ранее по поручению губернатора создана рабочая группа для содействия в выборах.