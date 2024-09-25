Агропромышленные предприятия начали пробный сбор урожая картофеля на Камчатке

На Камчатке агропромышленные предприятия приступили к пробной уборочной кампании картофеля, это необходимо для того, чтобы оценить потенциальную урожайность текущего года. Техника обслужена и готова к предстоящей уборочной кампании.

«Техника сегодня вся готова, работа по подготовке началась заранее. На Камчатке в уборочной кампании участвуют более 300 единиц техники, топлива достаточно. Что касается картофеля, предприятия только начали пробную уборку урожая. Идём сегодня на уровне прошлого года по урожайности. Конечно, урожай в этом году, наверное, будет более сложнее сохранить, потому что лето было сырым, мы находимся в зоне рискового земледения, поэтому аграрии готовились к этому летом. В этом году модернизировали часть хранилищ, и это позволит в этом году сократить те издержки, которые были, картофель гнил, в новых хранилищах картофель будет храниться лучше, что позволит обеспечить край овощами открытого грунта до следующего сезона», - сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

В сельскохозяйственном предприятии «Овощевод» в этом году под картофель задействовано 63 гектара посевных площадей. Пробная уборка показала, что с одного гектара собирается 30 тонн корнеплодов. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Сбор картофеля происходит технологически комбайном, то есть, сначала идёт ботвоуборочный комбайн, и затем идет комбайн, который уже выкапывает картошку, просеивает и собирает в бункер, затем перегружает в самосвал. В нашем хозяйстве мы планируем, что около 30 тонн с гектара мы будем собирать. На уборке будет задействовано два уборочных, один ботвоуборочный комбайн, четыре самосвала, и там уже посмотрим по необходимости, может быть, ещё одна единица техники», - сообщил директор агромпромышленного предприятия «Овощевод» Иван Речкалов.

Напомним, министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края предоставляет целый ряд мер поддержки для предприятий, выращивающих картофель, для обеспечения социальной сферы региона, а также для продажи населению.

«Существует поддержка из федерального и краевого бюджетов. Поддержка из федерального бюджета на развитие элитного семеноводства, сейчас у нас её получают семеноводческие хозяйства. Поддержка краевого бюджета направлена на приобретение и возмещение затрат по приобретение семенного материала картофеля. В этом году запланировано 8,4 миллиона рублей на это направление», - сообщила заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Оксана Демина.

В текущем году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 20,3 тысячи га, в том числе: картофеля - 1,8 тысячи га, овощей открытого грунта - 0,44 га.

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