Каскад Толмачёвских ГЭС отмечает 25-летие на Камчатке

В Камчатском крае каскад Толмачёвских ГЭС отмечает 25-летний юбилей. 25 сентября 1999 года запустили в работу ГЭС-1 каскада Толмачёвских станций. ГЭС-1 отличается от двух построенных позже станций ниже по течению тем, что это низконапорная станция-регулятор приплотинного типа, имеющая в своем составе земляную насыпную плотину максимальной высотой 20 метров и длиной 185 метров.

Каскад Толмачёвских ГЭС, включающий три гидроэлектростанции общей мощностью 45,4 МВт, построен в 1999–2011 годах по проекту специалистов Ленгидропроекта. Станции каскада соединены линией электропередачи 110 кВ с Центральным энергорайоном Камчатки и действуют по пиковому графику, позволяя двум тепловым и двум геотермальным станциям работать в оптимальном режиме.



Спустя два года, в 2001 году, в работу включилась и ГЭС-3 мощностью 18,4 МВт. В результате была полностью закрыта потребность в электроэнергии Усть-Большерецкого района, который на тот момент представлял собой изолированный энергоузел. Лишь в 2006 году станции каскада связали с Центральным энергоузлом Камчатского края после достройки высоковольтной линии от подстанции «Апача» до новой подстанции «Развилка». Толмачёвскую ГЭС-2 запустили в эксплуатацию 1 декабря 2010 года. В итоге установленная мощность каскада ГЭС достигла 45,4 МВт. До 2012 года станция эксплуатировалась в режиме доводочных работ. С 1 января 2013 года она была переведена в режим промышленной эксплуатации. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе ПАО «Камчатскэнерго».



С июля 2024 года на Каскаде Толмачёвских ГЭС ведутся инженерно-геологические изыскания для проектирования четвертой станции. Толмачёвская ГЭС-4 должна стать завершающей ступенью каскада. Согласно предварительным проектным проработкам и технико-экономическим расчетам, мощность станции составит 6 МВт, в год она сможет вырабатывать 41,55 млн кВт.ч электроэнергии. Станция повысит надёжность электроснабжения потребителей Центрального энергоузла Камчатки и увеличит долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе региона.