Денис Потужный стал председателем артели «Колхоз Красный труженик» на Камчатке

В организации процедуры участвовала рабочая группа от правительства Камчатского края, в которую вошли представители правительства, избирательной комиссии, общественной палаты, торгово-промышленной палаты и волонтёры. Они следили за соблюдением законности и легитимности выборов, сообщили ИА «Камчатка» в администрации Камчатского края.

«Я хотел бы поблагодарить всех членов артели, а также ассоциированных членов, которые доверили мне управление колхозом. Моя цель — обеспечить благополучие нашего предприятия, развитие артели и села Запорожье. Также благодарю губернатора Владимира Викторовича Солодова и рабочую группу, которая организовала честные и законные выборы», — сказал Денис Потужный.

Действующие и ассоциированные члены артели также отметили законность и легитимность выборов.

«Теперь всё изменится, потому что Денис Николаевич уже год работает, и мы видим, что люди довольны. И мы, как пенсионеры, тоже. Ведь мы живём в этом селе, растим детей и внуков. Поэтому мы очень рады, что всё получилось. Спасибо представителям рабочей группы, они нас поддержали, и мы смогли выстоять благодаря им», — сказала пенсионер артели «Колхоз Красный труженик» Светлана Вазикова.

«Мы очень благодарны правительству Камчатского края и особенно губернатору Владимиру Солодову, который откликнулся на нашу просьбу и помог нам. Он прислал сюда рабочую группу, и мы смогли сделать то, что хотели. Мы выиграли выборы и победили, потому что у нас было много недоброжелателей, которые мешали нам работать. Теперь у нас есть председатель, пусть он развивает наше предприятие», — сказала член артели Марина Кондратюк.

Напомним, по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова в правительстве региона была создана рабочая группа для содействия в проведении выборов органов управления Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик». Это было сделано для предотвращения нарушений прав и законных интересов членов и работников артели, а также для снижения социальной напряжённости в селе Запорожье Озерновского городского поселения.