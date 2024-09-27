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Детские пособия в октябре 2024 года: когда будут выплачены пособия семьям в Камчатском крае?

11:50
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Детские пособия в октябре 2024 года: когда будут выплачены пособия семьям в Камчатском крае?

В Камчатском крае выплаты начинаются с третьего числа каждого месяца, сообщили ИА «Камчатка» в Отделении СФР по Камчатскому краю.

В этот день семьи с детьми получают через банки различные пособия.

Третьего октября будут перечислены следующие выплаты:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
  • пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка до 3 лет;
  • ежемесячные выплаты на детей военнослужащих по линии регионального Отделения Фонда.

Пятого октября — единый день доставки ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Поскольку в октябре этот день выпадает на субботу, перечисление средств будет произведено 4 октября. Восьмого октября будет выплачено пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

Отделение СФР по Камчатскому краю напоминает, что пособия поступают в текущем месяце за предыдущий. Соответственно, в октябре будет выплачено пособие за сентябрь. Деньги поступают в течение всего дня, поэтому если пособие не поступило утром, нужно подождать.

Если семья выбрала «Почту России» в качестве способа доставки, то ежемесячные пособия будут доставлены с 3 по 20 число месяца в соответствии с графиком конкретного почтового отделения. Уточнить информацию о доставке пособий можно в региональных отделениях Почты России.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Отделения СФР по Камчатскому краю по телефону 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).

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