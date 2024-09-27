Успешно прошёл ГТО и имеешь право на налоговый вычет — Федеральная налоговая служба

Управление Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю сообщает, что с 1 января 2025 года вводится новый налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Размер вычета составит 18 000 рублей в год для тех, кто:



выполнил нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), соответствующие их возрастной группе;

получил знак отличия или подтвердил полученный знак отличия;

прошёл диспансеризацию в соответствующем календарном году.

Работодатель может применить вычет в любом месяце года, но не ранее месяца подтверждения права на него.

Если работник не получил вычет у работодателя, он может подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год в 2026 году.

Налоговая служба самостоятельно вернёт сумму вычета в размере 2340 рублей на счёт работника.