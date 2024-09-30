Завершающие выходные фестиваля «Звук вокруг» на Камчатке — анонс мероприятий

В рамках фестиваля «Звук вокруг» от Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, жителей и гостей Камчатского края приглашают на завершающие выходные с 4 по 6 ноября, сообщили ИА «Камчатка» в оргкомитете фестиваля.

Зрители смогут погрузиться в живописный мир «амазонок авангарда» Варвары Степановой, Любови Поповой и Ольги Розановой, а также познакомиться с экспериментальной музыкой фольклорного ансамбля и нонконформистским искусством советских художников-шестидесятников. Результаты творческих лабораторий будут представлены зрителям, а художественные объекты обретут своё место на улицах Петропавловска-Камчатского.

Третьи фестивальные выходные напомнят участникам о силе, которую обретают голоса, объединившиеся в хор, и покажут, как коллективные художественные практики могут преображать город. Концерт фольклорного ансамбля «Комонь», соединяющего революционный подход к звуку и бережное отношение к старинным мелодиям и песням, станет воплощением этого подхода.

Изобразительному искусству авангарда будут посвящены лекции этого уикенда. Александра Данилова, заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А.С. Пушкина, прочитает лекцию «Подруги: авангард как пространство взаимодействия», посвященную работам Варвары Степановой в контексте творчества художниц её круга: Ольги Розановой, Любови Поповой, Александры Экстер, Веры Мухиной, Надежды Ламановой, Анастасии Ахтырко, Ольги и Галины Чичаговых и других.

Экспериментальную линию в искусстве второй волны авангарда — периода с середины 1950-х до конца 1980-х годов — раскроет куратор выставок ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения Елена Каменская на лекции «Как открывали современное искусство в СССР. Художники-шестидесятники в коллекции Пушкинского музея».

Самые юные посетители фестиваля «Звук вокруг» смогут познакомиться с авангардом на лекции-занятии музейного педагога из Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (Нижний Новгород) Риммы Газе. Занятие «Самый чёрный? Самый известный!» будет посвящено художнику Казимиру Малевичу и его знаменитому «Чёрному квадрату».

«В этом году творческие лаборатории объединили детей и взрослых, которые вместе с современными художниками исследовали Петропавловск-Камчатский, учились смотреть на город по-новому с помощью художественных практик и преобразовывали городскую среду», — отметили организаторы .

Результаты творческих лабораторий будут представлены в последние фестивальные выходные: полотно воспоминаний в технике цианотипии, керамические заплатки, новая серия световых проекций, музыкальный альбом и специальный проект в Камчатском краевом объединённом музее от молодёжного направления ГМИИ им. А.С. Пушкина «Пушкинский.Ю».

Профессионалы в области культуры и просвещения Камчатского края приглашаются на завершающие методические занятия Риммы Газе «Форматы работы с семейной, детской, подростковой аудиторией в музее» и Ксении Велиховской, заведующей редакционно-издательским отделом ГМИИ им. А.С. Пушкина, которая расскажет о профессии книжного редактора и о книгоиздании ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Просветительская программа фестиваля продолжится в Петропавловске-Камчатском до 2 ноября 2024 года.

Программа фестиваля «Звук вокруг» рассчитана на широкую аудиторию. Все мероприятия бесплатные, посещение возможно по предварительной регистрации. Подробнее о фестивале: https://soundkamchatka.pushkinmuseum.art

Фестиваль «Звук вокруг» проводится при поддержке Правительства Камчатского края и арт-кластера «ИКРА».