В микрорайоне «Северо-Восток» будет отремонтирована ещё одна придомовая территория

По инициативе жильцов дома, от имени которых выступил Александр Шматко, было предложено обустроить территорию между домами 70 лет Победы, 18 и Дальневосточная, 25, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

Председатель краевого законодательного собрания Ирина Унтилова поддержала инициативу жителей, а городские власти выделили финансирование. Сейчас на этом месте уже ведутся работы по благоустройству.

«Между нашими домами был заброшенный пустырь, где росли деревья и кустарники. У каждой семьи было по 2-3 машины, поэтому возникла необходимость в парковке, особенно зимой, когда выпадает много снега. Мы обратились к Ирине Леонидовне Унтиловой, и она нас услышала. Прошлым летом здесь состоялось выездное совещание. В октябре работы будут завершены, и жители будут очень рады», — рассказал Александр Шматко.

На прошлой неделе здесь начались активные работы.

«Сейчас проводится ремонт придомовой территории с возможностью проезда. Территория будет расширена для создания дополнительных парковочных мест для местных жителей. Работы выполняет ИП Лебедев, срок окончания контракта — 17 октября. Подрядчику поручено не только провести асфальтирование и благоустройство территории, но и организовать освещение и водоотведение», — сообщил руководитель МКУ «Служба автомобильных дорог» Александр Шаповалов.

В начале октября работы должны быть завершены.

Ранее по обращениям жителей этого же микрорайона Ирина Унтилова помогла решить вопросы с установкой освещения возле детского сада №25 и ремонтом детских и спортивных площадок.