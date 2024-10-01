Программа «Город 20/30» — сбор предложений горожан начнется 3 октября

Первая встреча состоится 3 октября во дворе дома № 39 по улице Попова в микрорайоне «Авача», сообщили ИА «Камчатка» в мэрии ПКГО. Вторая встреча пройдёт 7 октября на спортивной площадке школы № 36, расположенной рядом с домами № 3/1 и 5/1 по улице Чубарова. Начало обеих встреч запланировано на 19:00. График дальнейших встреч с жителями в разных районах города пока уточняется и будет сообщён заранее.

Программа «Город 20/30» должна включать как объекты, предусмотренные генеральным планом, которые в основном касаются центральной части города, так и предложения по благоустройству всех остальных районов.

«Основу программы должны составить предложения жителей. Люди хотят видеть больше благоустроенных дворов, прогулочных зон, скверов и парков. Необходимо более тщательно подходить к планированию ремонтных работ на основных дорогах, а также внутриквартальных и придомовых проездах. Эти вопросы были включены в перечень проблем, которые были озвучены на прямой линии с губернатором края 12 сентября», — отметил Евгений Беляев.

Все предложения, собранные в ходе встреч, будут включены в программу «Город 20/30» на пятилетний период с 2025 по 2029 год. Сбор предложений продлится до 2 декабря 2024 года.