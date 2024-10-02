Дорога в эко-парк на улице Вольского в столице Камчатки будет безопасной — Ирина Унтилова

Ирина Унтилова, председатель Законодательного Собрания Камчатского края, вместе с Евгением Беляевым, и.о. главы Петропавловск-Камчатского городского округа, отправились в парк на улице Вольского, чтобы обсудить проблему, с которой обратились жители микрорайона Северо-Восток. Горожане просили обеспечить безопасный доступ в эко-парк, ведь большинство его посетителей — дети.

В составе рабочей комиссии руководители прошли весь путь от парка до перекрёстка с улицей Савченко, где недавно был отремонтирован участок дороги и создан удобный тротуар с освещением.

«Однако к парку нет ни пешеходного перехода, ни тротуаров. Дети вынуждены перебегать дорогу, чтобы попасть в парк. Именно об этой проблеме жители написали в своём обращении. Под обращением подписались более 250 человек, в основном родители с детьми, которые ежедневно гуляют в парке», — заметили проверяющие.

Ирина Унтилова и Евгений Беляев договорились, что проблему, поднятую жителями, постараются решить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Или же будут искать другие варианты решения.

Однако тротуар и пешеходный переход в этом месте должны быть обязательно, ведь речь идёт о безопасности детей! Тем более что в рамках второй очереди парка планируется создание инклюзивной игровой площадки для детей с особенностями здоровья.

Ирина Унтилова уверена, что совместно с профильным министерством и городской администрацией они смогут решить проблему, которая волнует жителей Северо-Востока.