Губернатор Камчатки Владимир Солодов достиг соглашения с Министерством обороны РФ о передаче земельных участков в собственность региона

В ходе рабочих встреч с заместителем Министра обороны Российской Федерации Павлом Фрадковым и директором департамента военного имущества Минобороны РФ Евгением Логвиновым были определены процедуры передачи земельных участков в районе 26-го километра в городе Елизово и на улице Рябиковской в Петропавловске-Камчатском, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 2 октября, со ссылкой на администрацию края. Также было принято решение о сносе строений в Вилючинске.

По инициативе губернатора Камчатки состоялось совещание по этим вопросам после многочисленных обращений жителей, которые просили решить проблемы с заброшенными строениями и благоустройством территорий.

«Министерство обороны — важный партнёр для нас в развитии Петропавловска-Камчатского, городов Елизово и Вилючинска. В результате встречи с заместителем Министра обороны РФ Павлом Фрадковым и с Центральным аппаратом Минобороны мы смогли разработать процедуру передачи земельных участков. Речь идёт о территории на 26-м километре — это вопрос, который часто поднимали жители, прося снести заброшенные здания и благоустроить микрорайон.Также мы договорились о передаче Камчатскому краю участка земли на улице Рябиковской в Петропавловске, где будет проведена комплексная жилая застройка. Развитие Вилючинска зависит от выделенных нам участков зоны военного лесничества. Мы договорились о сносе некоторых строений в микрорайоне Рыбачий. Хочу отметить, что присутствие вооружённых сил в регионе расширяется, поэтому одним из приоритетов является обеспечение жильём наших военных с развитием качественной городской среды», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее Владимир Солодов смог договориться с военным ведомством о получении дополнительных земель для строительства жилья. В Петропавловске, Елизовском районе и других населённых пунктах есть множество перспективных площадок под застройку, принадлежащих министерству обороны, но фактически не используемых.