Совместные тренировки водолазов МЧС прошли на Камчатке

В Авачинском заливе водолазы МЧС отработали технику погружения, ориентирование под водой и поиск различных предметов, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС. Также они совершенствовали навыки подачи условных сигналов в парном погружении.

«В снаряжение водолаза входит водолазный костюм, аппарат для дыхания под водой, включающий жилет-компенсатор, редуктор и баллон со сжатым воздухом, маска, ласты, пояс с грузами и нож. Общий вес снаряжения составляет около 30 килограммов. Для погружений в камчатских условиях на пояс приходится вешать много груза, так как костюмы «сухие» и имеют большую нейтральную плавучесть», — рассказал Сергей Дружинин, спасатель поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Оборудование, имеющееся в распоряжении сотрудников МЧС России, позволяет совершать погружения на глубину до 60 метров, а в экстренных случаях — до 80 метров.

«Водолазы погружались на глубину от 6 до 20 метров в бухтах Русская и Тихирка. Для этого они использовали многофункциональный катер МЧС России "БЛ-820"», — уточнили в спасательном ведомстве.

Перед каждым погружением спасатели проходили обязательный медицинский осмотр.

«Задача фельдшера — убедиться в отсутствии у водолазов заболеваний, которые могут помешать погружению. Спасателям измеряют давление и пульс, осматривают ушные раковины, оценивают общее состояние и только после этого выдают допуск к работе», — рассказали в ведомстве .