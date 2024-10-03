В 2025 году на улице Ленинской в столице Камчатского края начнутся работы по асфальтированию дороги

Работы по замене сетей на улице Ленинской будут продолжаться до конца текущего года, рассказали ИА «Камчатка» в администрации региона. В строительном сезоне 2025 планируется начать работы по асфальтированию и благоустройству дороги, а также установке системы ливневой канализации. Все работы выполняются подрядчиком в соответствии с графиком, без задержек.

«В настоящее время проводятся работы по замене изношенных инженерных сетей на улице Ленинской. Подрядчик уже приступил к обратной засыпке и готовит объект для передачи дорожным службам. Администрация города заключила контракт на проведение работ по ремонту улицы Ленинской. В ближайшее время начнутся подготовительные работы, будут закуплены необходимые материалы. Исполнитель будет выполнять все работы, которые возможны в холодное время года, чтобы максимально быстро, с наступлением положительных температур, заасфальтировать проезжую часть и восстановить движение по улице Ленинской», — сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

Необходимость ремонта назрела давно, так как существующие системы водоснабжения и водоотведения в центре Петропавловска-Камчатского были построены в 1950-х годах и за это время сильно износились. Современные материалы из которых изготавливаются трубы долговечнее устаревших металлических.

Как отмечал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе Прямой линии, в последние десятилетия не было стратегии развития Петропавловска-Камчатского, и решение многих проблем откладывалось. Сегодня используются различные инструменты для улучшения условий жизни горожан, включая мастер-план краевой столицы.