Премию Новограбленова вручили лучшим работникам образования на Камчатке

С профессиональным праздником учителей, воспитателей и тренеров спортивных учреждений поздравили представители правительства, Законодательного собрания Камчатского края и администрации Петропавловска, передаёт ИА «Камчатка, сегодня 4 октября, со ссылкой на пресс-службу Думы ПКГО.

От имени Городской Думы с поздравлениями к присутствующим обратился Андрей Лиманов.

«Уважаемые ветераны, дорогие учителя, преподаватели, воспитатели! Для меня большая честь сегодня поздравлять таких достойных людей с профессиональным праздником. В мире существует множество важных профессий, но одна из самых уважаемых и ответственных — это, конечно, учитель. От него зависит будущее нашей страны — как мы воспитаем наших детей, таким и будет государство российское. Мы всегда помним имя любимого учителя. От всей души поздравляю вас с праздником. Низкий поклон за вашу преданность и верность призванию. Желаю вам и вашим близким здоровья, достатка, любви и уважения!», — сказал председатель Городской Думы.

Он вручил заслуженные почётные грамоты и благодарности Городской Думы за значительный вклад в развитие образования на территории ПКГО, добросовестный труд, высокий уровень профессионализма и в честь профессионального праздника.

Мероприятие сопровождалось яркой концертной программой с лучшими номерами от творческих коллективов города.

Долгожданным моментом мероприятия стало оглашение имён лауреатов премии имени П. Т. Новограбленова. В 2024 году премия была вручена:

— в номинации «За высокие результаты педагогической деятельности» — учителю начальных классов лицея № 21 Елене Писаревой и авторскому коллективу детского сада № 3;

— в номинации «За разработку образовательных программ и учебно-методических пособий для образовательных учреждений» — педагогу дополнительного образования детского сада № 24 Наталье Дейнеко и директору средней школы № 15 Светлане Тарских;

— в номинации «За особые заслуги, значительный вклад в развитие образования на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» — заместителю директора по учебно-воспитательной работе, учителю географии средней школы № 11 имени Бубенина Ольге Батюк.

Премия имени Прокопия Трифоновича Новограбленова является высшей формой поощрения педагогических работников и коллективов учреждений образования, науки, за значительный вклад в образование, экологическое, нравственное, духовное и физическое воспитание детей и молодёжи Петропавловска-Камчатского. Премии вручаются с 1995 года.

Прокопий Трифонович Новограбленов был первым жителем Камчатки, получившим диплом о высшем образовании. Своей яркой педагогической и научной деятельностью он заслужил большой авторитет среди жителей города, был известен не только в нашей стране, но и за рубежом.