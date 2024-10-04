В Петропавловске-Камчатском завершилась конференция Ассоциации сибирских и дальневосточных городов

В ходе конференции участники обсудили проблемы и перспективы развития местного самоуправления в современном мире, сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Думы ПКГО.

Особое внимание было уделено взаимодействию представительных органов муниципальных образований в процессе формирования и принятия местных бюджетов, сохранению социальной направленности бюджета, законотворческой деятельности представительных органов и взаимодействию с законодательными органами субъектов, участию депутатов в разработке программ развития и градоустройства.

Председатель правления секции АСДГ по местному самоуправлению, председатель Омского городского Совета Владимир Корбут отметил, что все цели и задачи, поставленные перед участниками конференции, были достигнуты.

«Это была очень плодотворная работа. Я благодарен людям, которые организовали такую площадку для диалога. Камчатка — это жемчужина, где начинается Россия, где первым восходит солнце. Атмосфера радушного гостеприимства вашего края повлияла на те вопросы, которые мы обсуждали. По результатам конференции мы подготовим предложения, которые будут направлены на федеральный уровень, для улучшения жизни каждого жителя», — сказал Владимир Корбут.

Он также добавил, что перед Ассоциацией стоит множество задач, которые муниципалитетам предстоит решать совместно. В ходе круглого стола участники договорились, что важнейшие темы будут обсуждаться ежеквартально в формате видеоконференций.

По итогам двух дней работы был разработан проект рекомендаций конференции, который содержит предложения по улучшению деятельности представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока.

Видеозаписи двухдневной конференции будут доступны на канале YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxr5zirjlMlGK34sObc1sbw.