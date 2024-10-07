Глава Камчатского края Владимир Солодов поручил разобраться с проблемой освещения на спортивных объектах в Петропавловске-Камчатском

Владимир Солодов поручил главам муниципальных образований и министерству спорта региона обеспечить освещение спортивных объектов, сообщает ИА «Камчатка». Необходимо проверить все существующие локации.

«Поступает много жалоб на плохую освещённость, например, биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова, стадиона «Спартак». Фонари есть, но света нет. Если вопрос связан с экономией электричества, то нужно это прекратить! Важно обеспечить освещение, чтобы жители могли пользоваться спортивными объектами без опасений за свою безопасность», — подчеркнул губернатор.

Также Владимир Солодов отметил проблемы с освещением на улицах Петропавловска-Камчатского. Мэрии предстоит проверить исправность осветительных приборов.

«Завтра мы расторгаем муниципальный контракт с предпринимателем, который фактически занимается всем освещением города. На вторую половину октября-ноября заключаем контракт до 600 тысяч рублей с единственным поставщиком. Также параллельно организуем торги на заключение нового контракта с учётом имеющихся лимитов на декабрь 2024 года и на 2025 год. Надеюсь, что новый подрядчик более качественно и ответственно будет подходить к вопросу освещения. Согласен, сейчас это особенно актуально, учитывая участившийся выход медведей», — сказал исполняющий обязанности главы Петропавловск-Камчатского городского округа Евгений Беляев.

Владимир Солодов подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей региона всегда остаётся приоритетом. По словам губернатора, экстраординарная ситуация с выходами медведей требует максимальной концентрации.