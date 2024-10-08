В Петропавловске-Камчатском продолжается совместная работа различных ведомств по обеспечению детей возможностью учиться

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города, а также специалисты Камчатского центра социальной помощи «Семья», сотрудники Управления образования и представители полиции провели проверку, чтобы выяснить, сделали ли родители всё необходимое для того, чтобы их дети могли посещать школу или получать домашнее образование, рассказали ИА «Камчатка» сегодня, 8 октября, в мэрии ПКГО.

«В ходе проверки выяснилось, что из 103 несовершеннолетних, проживающих в 61 семье, девять детей не посещают образовательные учреждения. Возраст этих детей — от 8 до 17 лет. Восемь из них ранее учились в школах, но перестали посещать занятия. А один ребёнок в возрасте восьми лет вообще никогда не был зачислен в в школу», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Комиссия рассмотрела 41 административный протокол. В отношении законных представителей, не обеспечивших обучение детей, были приняты меры административного воздействия.

Мать двух детей была ограничена в родительских правах по решению Петропавловск-Камчатского городского суда, вынесенному по иску администрации городского округа. Это решение вступило в законную силу.

В Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав пояснили, что получение ребёнком образования гарантируется положениями Конституции России и Семейного кодекса

«Не обеспечивая несовершеннолетнему получение образования, родители нарушают права и интересы ребёнка, за что предусмотрена ответственность. Работа по выявлению таких родителей будет продолжена в этом учебном году», — сообщили в мэрии.