Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в совещании по вопросам реализации инвестиционных проектов под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 9 октября, сообщение от пресс-службы администрации региона.

«Сегодня работаем на Камчатке. На совещании обсудим работу по привлечению инвестиций. Режимами государственной поддержки на Камчатке воспользовались более 250 инвесторов с проектами почти на 300 млрд рублей, уже вложено 106 млрд рублей, создано более 11 тыс. рабочих мест. Крупнейшим проектом является “Парк “Три Вулкана”, строится новый аэропорт, создаются новые туристические комплексы на ТКР “Зеленовские озерки”»,— открыл совещание Юрий Трутнев.

Губернатор Камчатского края сообщил о привлечении 128,2 млрд рублей частных инвестиций, прирост которых составил 60% по сравнению с предыдущим годом. Приоритетной отраслью является туризм, рост инвестиций в данной сфере составил 53%. Построено 17 новых гостиниц, количество мест размещения увеличилось на 1 031 место. Проекты должны обеспечить качественное изменение туризма, сервиса и спектра услуг с расширением сезонности и туристических маршрутов, сообщил глава региона.

На Камчатке реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Обсуждался проект «Парк “Три вулкана”», инвестор планирует вложить 67 млрд рублей в период с 2020 по 2028 год, уже вложено более 3,8 млрд рублей.

Курорт «Сопка Горячая» в центре которого будет шесть гостиниц, рестораны, магазины, 32 км горнолыжных трасс, три канатные дороги, геотермальную лагуну, конференц-центр и музей. Проект расположен в 80 км от аэропорта Елизово, вне границ особо охраняемых природных территорий. Проверка проектной документации завершается.

Компания «Космос Отель Камчатка» планирует построить пятизвездочный туристско-рекреационный комплекс на ТОР «Камчатка». Комплекс будет состоять из трёх гостиниц, коттеджей и дуплексов на 231 гостевой номер, будет создан спа-комплекс, ресторан, бальнеологический центр и банный комплекс. Объём вложений в проект оценивается в 11,5 млрд рублей.

Компания «Берлога» планирует построить гостиничный комплекс с термальным СПА-комплексом на ТОР «Камчатка» на площадке ТРК «Зеленовские озерки». Комплекс будет включать 22 номера, ресторан, прогулочные зоны, парковку и вертолетную площадку.

До конца года планируется завершить строительство нового пассажирского терминала международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово). Общая строительная готовность составляет 82%, работают 1200 человек и 50 единиц спецтехники. Общая площадь здания терминала составит более 50 тыс. кв. метров, внутри будут гостиница и торговые площади. Пропускная способность терминала составит 1145 пассажиров в час.

«Благодаря вашим проектам меняется Камчатка, повышается туристическая привлекательность края. Проект “Парк “Три вулкана” стартует, аэропорт находится в завершающей фазе строительства. Жители и гости края смогут воспользоваться новым, самым красивым аэропортом Российской Федерации. Мы готовы поддерживать инвесторов, которые развивают экономику страны. Уверен, что все строящиеся объекты принесут пользу и Камчатке, и стране», — завершил встречу с инвесторами Юрий Трутнев.