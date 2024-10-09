В Петропавловске-Камчатском в приоритетном порядке будут преобразованы три обширные территории

На период до 2030 года в Петропавловске-Камчатском предусмотрена реализация 17 мероприятий, состоящих из 52 объектов, сообщает ИА «Камчатка», сегодня, 9 октября, со ссылкой на пресс-службу администрации Камчатского края.

С 2024 года отмечается положительная динамика: рост объема строительных работ составил 5,5%, увеличилась численность занятых в строительной отрасли, кратно выросли показатели в смежных отраслях: грузооборот морского транспорта вырос более чем на четверть, автомобильного – более чем в два раза.

«Мастер-план столицы Камчатки был разработан одним из первых и одобрен Президентом России. Прошёл достаточный период времени, чтобы подвести первые промежуточные итоги», — отметил Юрий Трутнев.

В этом году завершено проектирование благоустройства интерактивного планетария и центра творчества на сопке Никольская, исторического квартала, прогулочной зоны на улице 50-лет Октября, улиц Ленинская, Советская, Партизанская и экопарка «Култучное озеро», трёх канализационных насосных станций.

«Три зоны благоустройства будут реализованы в первую очередь: Култучное озеро и его очистка с благоустройством парка, исторический квартал улицы Красинцев и Никольская сопка, а также Петропавловская гавань — там уже идёт расчистка. Знаковые объекты – это общественно-культурный центр с концертным залом и музеем, канатная дорога, которая соединит Мишенную сопку с центром города. Итоговый срок реализации – 2027 год. Важно показывать, как меняется город к лучшему: это будет и самая крупная детская площадка на Камчатке, пешеходная зона по улице Красинцев, музей, посвящённый воинской славе», — Владимир Солодов.

До конца года планируют завершить работы на 15 объектах: благоустройство центральной набережной и сквера на улице Войцешека, реставрация объекта культурного наследия на ул. Красинцев, закупка оборудования для школы креативных индустрий, строительство канализационных очистных сооружений к проектируемому корпусу детской краевой больницы, проектирование канатной дороги, корпуса детской краевой больницы, общественного центра, Экотехнопарка, двух канализационных очистных сооружений и пяти канализационных насосных станций.

В 2025 году активно ведутся работы: строительство автомобильной дороги к Халактырскому пляжу, газовой котельной в микрорайоне Северный, обновление Детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина, начало капитального ремонта дороги по ул. Ленинская.

До 2026 года за счёт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустройство Никольской сопки, строительство пяти канализационных насосных. До конца 2027 года установлены сроки завершения строительства общественного центра на площади Ленина, гостинично-делового центра с благоустройством сквера на территории «Петропавловская гавань», рыбного рынка на территории «Причал Мехзавода» и канатной дороги.

«Первые результаты есть, но работы предстоит ещё много», — подытожил Юрий Трутнев.