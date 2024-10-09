И ВСЁ-ТАКИ ОНА ЛЕТАЕТ

Похоже, что принять простые и однозначные решения о будущем авиакомпании «Витязь-Аэро», чья деятельность унесла три десятка жизней, не считая покалеченных, пока невозможно.

С одной стороны, государство должно продемонстрировать свою волю и принять некие жёсткие меры в отношении компании, в деятельности которой увидело десятки нарушений. С другой стороны, перевозить пассажиров по воздуху в отдалённых труднодоступных районах на Камчатке будет некому. Практически полностью обрушится и обслуживание вертолётных туристических маршрутов, а регион очень хочет увеличивать свою привлекательность для гостей. Есть у этой ситуации и другие, более теневые стороны, и куда больше интересантов, чем государство или сами «Витязи».

Мы же лишь обобщим события, которые произошли после авиакатастрофы 31 августа 2024 года.

В этот день вертолёт Ми-8Т per. RA-25656 авиакомпании «Витязь-Аэро» совершал перелёт с площадки в районе горного массива Вачкажец на площадку в селе Николаевка. В назначенное время экипаж не вышел на связь. В результате поисковой операции обломки вертолёта обнаружили на склоне горы на высоте 900 метров вблизи места, где борт в последний раз выходил на связь. На борту находилось 3 члена экипажа и 19 пассажиров, все они погибли.

Это не первое авиационное происшествие с участием вертолётов «Витязь-Аэро». 12 августа 2021 года такой же Ми-8Т перевозчика при выполнении полёта в сильном тумане потерпел крушение и затонул в Курильском озере. Тогда погибли восемь человек. Росавиация тогда ограничила сертификат эксплуатанта перевозчика, запретив пассажирские перевозки, но разрешила доставлять коммерческие грузы. Позднее сертификат восстановили.

Кадровые решения внутри компании были приняты только после катастрофы, произошедшей в августе 2024 года. Учредители уволили генерального директора авиакомпании Виктора Сиротина и заместителя генерального директора по лётной работе Дмитрия Задирея.

«Надо сделать важные выводы»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов тогда отметил, что после крушения нужно сделать важные выводы, также необходимо досконально разобраться в причинах и обстоятельствах авиакатастрофы.

«Этим занимаются специалисты, и нам нужно дождаться официальных данных. Считаю, что те выводы, которые сделают следователи, авиационный комитет, должны стать основой программы безопасности перелётов на Камчатке. Работать по ней обяжем все авиакомпании в регионе», — сказал глава региона 12 сентября в ходе прямой линии с жителями Камчатки.

Уже через неделю информация о выявленных нарушениях и недоработках в авиакомпании «Витязь-Аэро» была обнародована.

В письме Ространснадзора в Росавиацию по итогам расследования второго крушения вертолета говорилось, в числе прочего, о незаконном выполнении полетов, о выпуске воздушного судна с неисправностями, с которыми запрещена их эксплуатация.

Массовые нарушения

В документе указывалось, что 29 вертолетчиков не выполняли предусмотренную для вертолетов Ми-8Т(П), Ми-8МТВ, Ми-8АМТ тренировку на лётном тренажёре в качестве КВС (командир воздушного судна) с правого пилотского сиденья. Шесть членов экипажей допущены к работе без подготовки, два пилота не прошли тренировки на лётном тренажёре. Установлен факт фальсификации при подготовке командира воздушного судна. Отметка о тренировке поставлена в тот момент, когда сотрудник авиакомпании находился в отпуске за пределами региона.

И хотя мелочей в авиации не бывает, в письме сообщается и о более весомых нарушениях. Так, более половины авиапарка предприятия эксплуатируется с отступлениями от обязательных требований по поддержанию лётной годности. Установлены факты выполнения полётов на трёх воздушных судах с 46 дефектами, с которыми запрещена их эксплуатация. Работы по техническому обслуживанию проводились без необходимого оборудования и без соблюдения технологий.

Вскрыты многочисленные нарушения режима труда и отдыха, неправомерное увеличение продолжительности полётного времени 17 членам экипажей. Выявлены факты ненадлежащего учёта рабочего времени и задолженности по отпускам. Всего работодатель задолжал сотрудникам 7,5 тысяч дней отдыха при среднем остатке 123 дня. Многих вертолетчиков нагружали работой на земле перед полётной сменой. В документе отмечено, что на предприятии не действует профсоюз.

Кстати

Несколько лет назад представители профсоюзов Камчатки приезжали в авиакомпанию с целью посодействовать созданию первичной профсоюзной организации. Однако диалога не сложилось.

«На предприятии, где не действует профсоюз, со стопроцентной вероятностью имеются нарушения в оплате труда и в охране труда. Если нормы охраны труда нарушаются в лавке по торговле цветами, это одна проблема. А цена нарушениям в сфере авиаперевозок — человеческие жизни, с чем, к сожалению, в случае с «Витязь-Аэро» мы дважды столкнулись на практике. На другом предприятии этих учредителей, которое занимается рыбопереработкой, также нередко происходят несчастные случаи с работниками. К сожалению, без сильной профсоюзной организации так и будет продолжаться», — отметил председатель Федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич.

Кроме того, выявлено 10 признаков авиационных событий, информация по которым не направлялась в Росавиацию, говорится в документе Ространснадзора.

Ространснадзор пришёл к выводу «о невозможности «Витязь-Аэро» осуществлять безопасную перевозку пассажиров, поскольку характер нарушений, их повторяемость и непрекращающиеся авиационные происшествия свидетельствуют о неспособности эксплуатанта внедрить эффективную систему управления безопасностью полётов и предотвращать наступление катастроф».

«Фальсификация эксплуатантом данных о прохождении предусмотренных тренировок и выполнение воздушных перевозок на воздушном судне, не прошедшем техническое обслуживание, являются основанием для аннулирования сертификата эксплуатанта», — говорится в документе.

Почему приостановили сертификат по техобслуживанию

Ространснадзор предписал «Витязь-Аэро» устранить нарушения в срок до 25 сентября, но авиакомпания этого не сделала, сообщает ТГ-канал «Авиаторщина». «В частности, она не обновила свои руководящие документы в соответствии с измененным воздушным законодательством, не провела корректирующих действий в рамках систем управления качеством организации и безопасностью полётов. А именно не выявила причины, послужившие основанием для нарушений при хранении и отслеживании ресурсов авиакомпонентов, несвоевременной подготовке инженерно-технического персонала и нефункционирующей системе качества», — отметили эксперты канала.

В связи с этим Ространснадзор попросил Росавиацию приостановить для «Витязь Аэро» сертификат организации по техобслуживанию. Что и было сделано, сертификат приостановлен на 4 месяца.

С одной стороны, без ТО вертолёты летать не должны. Но почему тогда не пошли по уже проторённому после крушения 2021 года пути — просто не анулировали «витязям» сертификат эксплуатанта? Тем более, именно на этом настаивал Росавианадзор.

Эксперты сразу отметили, что приостановка ТО — явная полумера. За техобслуживанием перевозчик вправе обратиться в любую иную организацию, имеющую соответствующую лицензию. И ему гарантированно не откажут, ведь перевозчик более чем платёжеспособный, так что зарабатывать он будет и дальше.

Оставили на лету

В тот же день, 8 октября, поступила официальная информация: предрейсовое обслуживание вертолётов авиакомпании «Витязь-Аэро» теперь будет обеспечивать государственное АО «Камчатское авиационное предприятие». Это значит, что «витязи» смогут не только продолжить воздушные перевозки в удалённые населённые пункты, но и зарабатывать на туризме.

В правительстве края сообщили, что ранее из-за приостановления сертификата на ТО «витязи» не смогли перевезти пассажиров из Козыревска в Ивашку. Граждан вернули в краевую столицу на автобусе, а после заключения договора между «Витязь-Аэро» и Камчатским авиационным предприятием обещают доставить в Ивашку.

«В ближайшее время планируется заключить соответствующий договор», — сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.

«Бабки» рулят?

Что конкретно произошло с разбившимся бортом — пока не сообщается. Хотя по заявлению Международного авиационного комитета «чёрные ящики» в хорошем состоянии. Эксперты утверждают, что для расшифровки данных с бортовых самописцев требуется не более двух часов…

Пока получается, что интересы жителей посёлков, вахтовиков, отчасти туристов (тех рисковых людей, которые сейчас не боятся садиться в вертолёты перевозчика с репутацией, запятнанной кровью жертв двух авиакатастроф) как бы защитили. Ведь никак не обойтись Камчатке без авиакомпании с самым крупным в регионе авиапарком в 23 машины, кадрами и обслуживающей инфраструктурой. Обывателю объяснения продаются примерно под этой маркой. А погибшим по вине авиакомпании людям — просто светлая память и символические компенсации родственникам.

Никто почему-то не говорит о мерах по усилению контроля за камчатскими авиакомпаниями. Контролировать необходимо то, как они тренируют своих пилотов, повышают их квалификацию, как следят за техническим состоянием своих воздушных судов. Самим-то не страшно, господа хорошие? Вы думаете, что для вас сформируют отдельные, умелые экипажи, которые повезут вас в командировку (а без командировок не обойтись!) в Палану или Оссору на отдельных, исправных вертолётах? Смешно. Вы не ОН. Отдельных «бортов №1» для вас не предусмотрено законодательством. Пока во всяком случае.

И пока принятые в отношении перевозчика меры имеют явные диспропорции с содеянным.

Напрашивается аналогия с достопамятным приговором по уголовному делу акционера авиакомпании, камчатского миллиардера Игоря Редькина. В августе 2021 года он разъезжал на вездеходе по рыболовецкому посёлку Озерновский и стрелял из карабина. По словам защиты —совершенно трезвым. Случайно перепутал человека с медведем и выстрелил несколько раз. От огнестрельных ранений житель посёлка погиб. Суд приговорил Редькина к девяти месяцам ограничения свободы и штрафу 60 тысяч рублей за незаконную охоту. Такому «наказанию» возмутились даже в «Единой России» и в самой Госдуме. Но вердикт остался в силе.

Могут ли появиться альтернативные решения в отношении ославившейся авиакомпании? Далеко не бедный Камчатский край, скорее всего, может обеспечить перевозки для жителей отдалённых посёлков. Это в конечном итоге общегосударственная задача. А туристический рынок, пусть и не сразу, в состоянии сам себя отрегулировать. Или всё решают более быстрые деньги?

Мария Шупеник