В краевой столице Камчатки были отремонтированы 12 участков дорожной сети по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В ходе выездного совещания по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» подрядчик рассказал, что не только обновил дорожное полотно, но и расширил проезжую часть и обустроил тротуары. Об этом рассказали ИА «Камчатка» в администрации ПКГО. В 2024 году завершены работы на двух важных участках: от проспекта Циолковского до улицы Академика Курчатова и на Космическом проезде, где находится 39 гимназия и детский сад.

Ранее здесь возникали проблемы с разъездом машин возле образовательного учреждения в зимнее время. Однако подрядчик справился с задачей качественно и в срок. Кроме того, были восстановлены зелёные насаждения, которые пришлось убрать в процессе подготовки к ремонту. Теперь здесь высажено более 200 деревьев — в четыре раза больше, чем было раньше.

Евгений Беляев отметил, что это будет оценено жителями и участниками дорожного движения. Также были заменены дорожные колодцы и установлены современные лампы освещения. Подрядчик оборудовал искусственные неровности для снижения скорости транспортных средств вблизи образовательного учреждения.

Всего в 2024 году в Петропавловске-Камчатском было отремонтировано 12 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все объекты были сданы, на них нанесена разметка, организованы новые пешеходные переходы и установлены искусственные неровности.

Городская администрация разрабатывает новые проекты для включения в программу на 2025 год. Евгений Беляев выразил надежду на то, что удастся сохранить темп и включить новые участки улично-дорожной сети города в программу.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Камчатском крае с 2019 года. За это время в Петропавловске-Камчатском было отремонтировано 35 участков дорог, включая объекты, выполненные в 2024 году.