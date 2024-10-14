Что ждёт старейший санаторий камчатского региона знают в Корпорации развития Камчатки

По мнению генерального директора Корпорации развития Камчатки Александра Мыльникова в процессе реновации «Жемчужины Камчатки» особенно важно сохранить социальную составляющую, передаёт ИА «Камчатка» сегодня, 14 октября, со ссылкой на пресс-службу КРКК.

«Работы идут по плану. В декабре подрядчик обещает завершить строительство первых четырёх гостевых домиков коттеджного типа площадью 270 квадратных метров каждый. В них с комфортом могут разместиться до 16 человек. Предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями. Наши пожилые пациенты любят общаться, поэтому в каждом домике есть уютная гостиная для общих встреч. В коттеджах мы планируем разместить наших пациентов, которые сейчас живут в номерах главного корпуса, и строители начнут его реконструкцию», — рассказал исполнительный директор санатория Егор Калнин.

К началу октября в реновацию «Жемчужины Камчатки» вложено около 400 миллионов рублей.

«Корпорация взяла на себя управление санаторием и разработала план первоочередных задач. Это позволило возобновить приём льготных пациентов. Следующим шагом стало заключение инвестиционного соглашения с ООО «Реам-Менеджмент», которое взяло на себя обязательства по реновации здравницы. Завершить реконструкцию планируется в третьем квартале 2026 года», — рассказали в дирекции КРКК

Представитель компании-подрядчика Андрей Котов и прораб строительства Андрей Брызгалов рассказали о ходе отделочных работ в коттеджах. Двухместные номера оформляются оригинальными авторскими обоями, которые не повторяются.

Всего планируется создать 247 номеров. Согласно условиям инвестиционного договора, партнёр Корпорации обязан предоставлять не менее 50 койко-мест в «Жемчужине Камчатки» для санаторно-курортного лечения граждан по государственным программам после окончания реконструкции.

Часть номерного фонда после 2026 года будет использоваться для размещения туристов. Однако, как подчеркнул Егор Калнин, территория санатория, организация питания и получение оздоровительных процедур спланированы так, чтобы потоки гостей не пересекались.

«Для нас в приоритете обслуживание льготных категорий граждан, большинство из которых — пожилые люди. Они могут быть уверены в качественном лечении и питании, высоком уровне сервиса, заботе и внимании персонала», — сказал Егор Калнин, исполнительный директор санатория «Жемчужина Камчатки».

Санаторий предоставляет весь спектр оздоровительных процедур, на которые получена медицинская лицензия. Администрация полностью укомплектовала «Жемчужину Камчатки» медицинским персоналом.

«У КРКК нет сомнений в том, что инвестор выполнит свои обязательства по реновации «Жемчужины Камчатки». Успешный опыт возрождения санатория и объединение усилий с инвестором для решения общей задачи мы планируем использовать при перепрофилировании оздоровительного лагеря «Восход», который был оставлен предыдущим владельцем. На его месте мы создадим круглогодичный молодёжный образовательный центр «Экосистема». Эту работу Корпорация и наш партнёр-инвестор уже начали», — сказал Александр Мыльников, генеральный директор Корпорации развития Камчатки.