Город 20/30: Встречи с горожанами проведёт на этой неделе исполняющий обязанности главы Петропавловска-Камчатского

В своих социальных сетях Евгений Беляев рассказал о первых встречах с горожанами, посвящённых обсуждению и сбору предложений для комплексной программы развития «Город 20/30», сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации ПКГО

«В микрорайонах «Авача» и 9-й километр обсудили текущее благоустройство и его перспективы. Было собрано 20 анкет с более чем 40 предложениями, — сообщил Евгений Беляев — Я очень рад общению с такими увлечёнными и неравнодушными людьми, которые любят свой двор, район и город и стремятся внести полезные предложения по улучшению городской среды»

Также Беляев сообщил о запланированных на этой неделе встречах с горожанами

15 октября — детская площадка у дома № 15/4 на проспекте 50 лет Октября, начало в 19:00;

16 октября — площадка у торца дома № 48 по улице Петра Ильичева, начало в 19:00;

19 октября — двор дома № 93 по улице Пограничная, начало в 14:00.

Евгений Беляев пригласил горожан и напомнил, что предложения по развитию Петропавловска-Камчатского можно внести, заполнив специальные анкеты во время встреч.

Перспективные предложения войдут в программу развития «Город 20/30» на пятилетний период с 2025 по 2029 годы. Сбор предложений завершится 2 декабря 2024 года.