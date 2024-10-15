В Камчатском крае за последние четыре года было благоустроено около 600 территорий

Одним из элементов «Народной программы» является формирование комфортной городской среды при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, сообщили ИА «Камчатка» со ссылкой на региональную администрацию.



«За последние четыре года в регионе было благоустроено около 300 дворов и примерно столько же общественных пространств. Среди проектов — и проект «Формирование комфортной городской среды», и программа «1000 дворов», — отметил министр строительства Камчатского края Артём Фирстов.



Напомним, в 2020 году по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова была разработана и утверждена «Народная программа».



Этот документ стал результатом диалога с жителями региона, отразив их реальные потребности и более 50 тысяч предложений. В частности, благодаря реализации «Народной программы» удалось достичь позитивных изменений в сфере строительства.