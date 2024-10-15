Аэрофестиваль «Дотянуться до неба» успешно провели на Камчатке

Фестиваль включал в себя несколько направлений, рассказали ИА «Камчатка» в региональном Центре управления спортивными объектами. Два из них были посвящены знакомству школьников, студентов и всех желающих с отраслью беспилотных авиационных систем. А третий трек «Общество» стал площадкой для обсуждения кадрового потенциала отрасли в формате круглого стола.



«До этого я не слишком много знал о дронах. Конечно, я слышал, что с их помощью можно делать красивые видео и так далее, но сегодня я углубился в эту тему. Она меня очень заинтересовала, и я планирую продолжить изучение. Кроме того, дроны сейчас очень востребованы, потому что они выполняют множество функций и заменяют людей в опасных работах. Поэтому я уверен, что за дронами будущее», — поделился своими впечатлениями студент камчатского политехнического техникума Павел Муратов.



Цель фестиваля — развитие инженерного творчества и мышления у молодёжи, а также привлечение внимания к современным профессиям и карьерным возможностям в сфере беспилотной авиации.



Участниками фестиваля стали более двух тысяч человек: школьники, студенты, преподаватели, специалисты, инструкторы, представители научных и образовательных учреждений.