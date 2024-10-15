На Камчатке ведется работа по формированию проекта краевого бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Работа началась в мае текущего года главными администраторами доходов краевого бюджета и главными распорядителями бюджетных средств, сообщили ИА «Камчатка» в краевом министерстве финансов.



К 10 июля они представили обоснования бюджетных ассигнований на 2025-2027 годы с подтверждающими расчетами. Главные администраторы доходов представили прогнозные поступления по администрируемым доходам.



«Простыми словами – подали заявки на те мероприятия, которые хотели бы реализовать в следующем трехлетнем периоде», — сказал министр финансов Камчатского края Александр Бутылин.



Расходы превышают доходы краевого бюджета, поэтому главная задача главных распорядителей – оптимизация и максимальная приоритизация расходов, реализация полномочий исходя из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) или наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.



«Социально значимые и приоритетные расходные обязательства региона будут обеспечены ассигнованиями в первую очередь», — сообщили в краевом министерстве финансов.



Проект бюджета будет внесен на рассмотрение Законодательного Собрания не позднее 1 ноября 2024 года.