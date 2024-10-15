Ирина Яровая: Самое главное богатство, которое есть в Палане – это люди

Дорогие жители Паланы!
От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения посёлка!
Успехи и достижения посёлка – это заслуга не одного поколения! Самое главное богатство, которое есть в Палане – это люди. За 327 лет Палана прошла долгий путь от небольшого корякского поселения до современного посёлка, который развивается благодаря добросовестному труду его жителей!
От души желаю, чтобы славные традиции воплощались в действенном развитии на благо жителей Паланы. Счастья, мира, здоровья и благополучия каждой паланской семье.
С уважением, вице-спикер
Государственной Думы РФ
Ирина Яровая