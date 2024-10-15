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  4. Дикий северный олень на Камчатке — путь к возрождению популяции

Дикий северный олень на Камчатке — путь к возрождению популяции

14:40
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Дикий северный олень на Камчатке — путь к возрождению популяции

Благодаря помощи Благотворительного фонда «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири» в обеспечении патрульных групп современным снаряжением, удалось тщательно обследовать местообитания краснокнижных парнокопытных, рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Поддержка фонда позволила провести бесперебойное и слаженное патрулирование удалённых и труднодоступных территорий в летний сезон 2024 года.

«Конечно, эффективность ключевых природоохранных мероприятий во многом зависит от профессиональной подготовки и опыта государственных инспекторов. Не менее важны современная экипировка и техника, соответствующие суровым климатическим условиям Камчатки», — отметил Всеволод Яковлев, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник».

Всего за период с 1 января по 29 сентября 2024 года сотрудники службы охраны заповедных территорий выполнили 7431,9 км пешего патрулирования, 6646,3 км на водном транспорте и 14329,6 км на внедорожниках. Патрулирование охраняемого воздушного пространства с применением БПЛА составило 47,24 часа, на вертолётах — 81,37 часа.

«Фактов браконьерства, турстоянок в запрещённых местах, нарушений правил пожарной безопасности в лесах, незаконного передвижения автотранспорта со стороны охотпользователей, местных жителей и туристов выявлено не было. Возбуждено 1 дело об административном правонарушении по факту пролёта вертолёта в нарушение режима охраняемого воздушного пространства над территорией заповедника, проводится расследование», — рассказали в заповеднике.

В 2024 году стартовал трёхлетний проект по сохранению диких северных оленей Камчатки. Он реализуется при поддержке Благотворительного фонда «Сохранение экологических систем Дальнего Востока и Сибири» в рамках программы «Природные системы Сибири, Дальнего Востока и других регионов России» по направлению «Охрана территории от браконьерства».

В сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации продолжается работа по созданию охранной зоны Кроноцкого заповедника.

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