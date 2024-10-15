Чистые Игры: 12 октября в Никольском прошёл семейный турнир по сбору и сортировке мусора

В турнире Чистых Игр приняли участие 39 человек, объединённых в 10 команд, сообщили ИА «Камчатка» в администрации края. За время турнира было собрано 1,5 тонны мусора на территории нижнего посёлка и прибрежной полосы — 11 мешков пластика, 12 мешков стекла и 1100 кг крупного мусора.



«Я очень рада, что в нашем селе Никольское живут такие замечательные люди, которые заботятся о природе. Благодарю команду проекта, ведь открытие станции — это очень важное событие для нашего острова. В 2024 году на форуме «Экосистема. Заповедный край» 100 человек разрабатывали программу по сокращению пластика на Командорах», — сказала Светлана Арнацкая, глава Алеутского муниципального округа.



Перед началом турнира для детей был проведён мастер-класс «Вторая жизнь пластика» в Алеутском этнокультурном центре. В ходе мастер-класса 20 детей создали из пластиковых бутылок цветы, раскрасив их акриловыми красками. Также дети узнали интересные факты о пластике. Также прошёл увлекательный мастер-класс по созданию экокормушек для птиц под руководством Галины Скляниченко, учительницы МБОУ «Никольская СОШ».



Проект был реализован благодаря гранту Росмолодёжь, который был выигран на форуме «Экосистема. Заповедный край» в 2022 году.



«В течение всего 2023 года мы активно работали: проводили встречи с населением, занимались установкой и организацией станции. Нам очень помогает множество людей. С ноября 2023 года мы регулярно принимаем пластиковые бутылки и крышечки. За это время нам удалось собрать уже более 80 кг пластиковых бутылок! А крышечек — 12,5 кг!

Бутылки вручную прессуются в тюки. Наша главная цель — сформировать экологическое поведение как у взрослых, так и у детей», — отметила руководитель проекта «Остров чистый» Альбина Опришко.