Петропавловск-Камчатский готовится отметить календарное 284-летие

Начнётся праздник 17 октября в 13:00 с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику основателю города — мореплавателю Витусу Берингу, сообщает ИА «Камчатка» сегодня 16 октября, со ссылкой на администрацию ПКГО. В ней примут участие первые лица края и города, почётные жители Петропавловска-Камчатского, школьники и представители общественных организаций. С 14:00 до 15:00 на улице Ленинская у галереи Почётных граждан состоится торжественный ритуал посвящения.

«В этом году звание «Почётный гражданин города Петропавловска-Камчатского» присвоено двум выдающимся землякам. Они внесли заметный вклад в развитие краевой столицы. Это директор краевого государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки Камчатского края» Андрей Борисович Иванов и человек-легенда , «начальник Камчатки», как его называли современники— Антон Петрович Сильницкий. Он был уездным начальником Петропавловска в 1903–1904 годах. Также почётным знаком «За заслуги перед городом» будет награждён Сергей Иванович Вахрин», — рассказали в оргкомитете праздника .

Решение о присвоении почётных званий было принято на 23-й очередной сессии Городской Думы ПКГО, которая состоялась 28 августа 2024 года.

Кроме того, в рамках празднования Дня города пройдут тематические мероприятия в муниципальных учреждениях образования и культуры.

«В Историческом выставочном центре «Город воинской славы» (улица Радиосвязи, дом 69) и выставочном зале «Курильский десант. История подвига» (улица Ленинская, дом 8) состоится День открытых дверей. В православных храмах будут служить молебны о здравии и долголетии жителей Петропавловска-Камчатского. В 12:00 состоится богослужение в память о погибших моряках и рыбаках в Камчатском морском соборе», — сообщают организаторы.