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МЧС на Камчатке предупреждает жителей двух районов о неблагоприятных природных явлениях

16:59
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МЧС на Камчатке предупреждает жителей двух районов о неблагоприятных природных явлениях

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 октября, в период с 7:00 до 8:00 по камчатскому времени, на западном побережье Камчатки, на участке посёлок Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района — село Устьевое Соболевского муниципального района, ожидается перелив песчаных кос морской водой. Явление сохранится до 10:00, 17 октября.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю настойчиво рекомендует водителям не выезжать в период действия неблагоприятного явления на прибрежную зону. На западном побережье Камчатки в районе между посёлком Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального района и селом Устьевое Соболевского муниципального района ожидается перелив песчаных кос морской водой.
Это явление продлится с 7:00 до 10:00 17 октября. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует водителям воздержаться от поездок в прибрежную зону в этот период.

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