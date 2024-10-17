Успешно завершен проект по сбору средств на издание книги «Птицы Камчатки и Командорских островов» для детей — парк Вулканы Камчатки

На Камчатке и Командорских островах обитает треть всех зарегистрированных в России видов птиц. Это делает эти места особенно интересными для изучения и наблюдения за птицами, сообщили ИА «Камчатка» в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«Птицы Камчатки и Командорских островов» это продолжение серии книг о птицах, которая уже включает в себя издания «Птицы в городе» и «Птицы в деревне».



Для публикации книги было выбрано издательство деловой литературы в России — «МИФ».

Каждая страница книги — это возможность для семейного досуга и увлекательного наблюдения за птицами. Это развивает у детей внимательность и сенсорные навыки. Исследования показывают, что знакомство с птицами формирует у нас позитивное восприятие окружающего мира.



Помощниками по сбору средств стала Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края. В неё входят такие организации, как Сеть природных парков «Вулканы Камчатки», Национальный парк «Командорские острова» и «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник».