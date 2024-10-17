Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Успешно завершен проект по сбору средств на издание книги «Птицы Камчатки и Командорских островов» для детей — парк Вулканы Камчатки

Успешно завершен проект по сбору средств на издание книги «Птицы Камчатки и Командорских островов» для детей — парк Вулканы Камчатки

15:25
28
Успешно завершен проект по сбору средств на издание книги «Птицы Камчатки и Командорских островов» для детей — парк Вулканы Камчатки

На Камчатке и Командорских островах обитает треть всех зарегистрированных в России видов птиц. Это делает эти места особенно интересными для изучения и наблюдения за птицами, сообщили ИА «Камчатка» в сети природных парков «Вулканы Камчатки».

«Птицы Камчатки и Командорских островов» это продолжение серии книг о птицах, которая уже включает в себя издания «Птицы в городе» и «Птицы в деревне».

Для публикации книги было выбрано издательство деловой литературы в России — «МИФ».
Каждая страница книги — это возможность для семейного досуга и увлекательного наблюдения за птицами. Это развивает у детей внимательность и сенсорные навыки. Исследования показывают, что знакомство с птицами формирует у нас позитивное восприятие окружающего мира.

Помощниками по сбору средств стала Ассоциация особо охраняемых природных территорий Камчатского края. В неё входят такие организации, как Сеть природных парков «Вулканы Камчатки», Национальный парк «Командорские острова» и «Кроноцкий государственный природный биосферный заповедник».

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Завершена поисково-спасательная операция по упавшему на Камчатке вертолету Ми-8
На Камчатке завершено строительство фундамента для Карагинской районной больницы в посёлке Оссора
За звание лучших рыбаков на Камчатке боролись 60 участников Чемпионата
Проект госфонда поддержки участников СВО «Наша семья – наша Победа» — Камчатка активно участвует! 
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.