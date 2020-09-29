Камчатцы собрали 4 тонны макулатуры

Камчатцы собрали 4 тонны бумажных отходов в ходе акции «Сохраним лес». Этот результат в два раза лучше прошлогоднего.

Организатором акции уже второй раз выступила камчатская команда «Молодежка ОНФ» при поддержке коллективов Камчатского политехнического техникума и Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина.

«Мы дали людям возможность экологично избавиться от накопленного мусора. Вся собранная макулатура доставлена на камчатское мусороперерабатывающее предприятие. Там ее освободят от скрепок, скотча, полиэтиленовых и пластиковых вкраплений и отправят на материк для дальнейшей переработки», – рассказал участник региональной команды «Молодежка ОНФ» в Камчатском крае Ростислав Селивоненко.

Наряду с обычными гражданами участие в акции приняли образовательные организации, которые предоставили устаревшую учебную литературу. Селивоненко отметил, что бумага, полученная от переработки этих пособий, может быть использована для производства новых учебников. Таким образом, начнется еще один виток потребления и несколько деревьев удастся сохранить.

В сентябре акция «Молодежки ОНФ» «Сохраним лес» проходила во всех 85 регионах страны. Активисты высаживают деревья, проводят экоуроки и субботники, собирают макулатуру, чтобы привлечь внимание к проблеме сохранения лесов.