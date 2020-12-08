 
В Петропавловске-Камчатском 13:56, 08 Декабря, вторник
ночью -14°C
днем -5°C
ветер 3,1 м/с
Завтра 09 Декабря
-15 ... -6°C
ветер 3,6 м/с
Камчатка в порядке

Алиментщику грозит уголовная ответственность

Алиментщику грозит уголовная ответственность

Сумма долга жителя Петропавловска по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку составляет уже 582 тысячи рублей, и исполнительский сбор — более 43 тысяч рублей. В отношении горожанина ведется исполнительное производство, — сообщает пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоП РФ (Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей). Однако приступить к погашению долга не спешил. Со временем должник перестал отвечать на телефонные звонки, и неоднократные выезды судебного пристава-исполнителя по месту жительства также не дали результатов, он был объявлен в розыск.

В итоге приставы нашли неплательщика алиментов и принудительно доставили в отделение, где возбудили уголовное дело и передали материалы дела в суд.

УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу настоятельно рекомендует гражданам незамедлительно исполнить свои родительские обязательства.

45

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых