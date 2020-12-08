Алиментщику грозит уголовная ответственность

Сумма долга жителя Петропавловска по алиментам своему несовершеннолетнему ребенку составляет уже 582 тысячи рублей, и исполнительский сбор — более 43 тысяч рублей. В отношении горожанина ведется исполнительное производство, — сообщает пресс-служба УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому АО.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоП РФ (Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей). Однако приступить к погашению долга не спешил. Со временем должник перестал отвечать на телефонные звонки, и неоднократные выезды судебного пристава-исполнителя по месту жительства также не дали результатов, он был объявлен в розыск.

В итоге приставы нашли неплательщика алиментов и принудительно доставили в отделение, где возбудили уголовное дело и передали материалы дела в суд.

УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу настоятельно рекомендует гражданам незамедлительно исполнить свои родительские обязательства.