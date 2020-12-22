Свободный порт Владивосток: погрешности и «лазейки» устранены

В состав Свободного порта Владивосток включена территория города Петропавловска-Камчатского. Уже сейчас резидентами свободного порта Владивосток в реализацию проектов вложено свыше 7,4 миллиарда рублей и создано 551 рабочее место. При этом в 2020 году по отношению к 2019 году объём инвестиций по проектам всех резидентов, в том числе с ранее заключенными соглашениями, вырос на 4,5 миллиарда рублей.

«Свободный порт Владивосток распространён только на территорию Петропавловск-Камчатского городского округа, за исключением некоторых участков и кварталов, которые ранее были включены в ТОР “Камчатка”. Этот режим достаточно интересен для предпринимателей. Он также называется режим porto franco. Предприниматели города активно пользуются этим режимом: всего порядка 164 соглашений у нас заключено на общую сумму в 16 миллиардов рублей», — рассказал и.о. министра инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края Сергей Названов.

Крупнейшими проектами 2020 года стали проект ООО «КНП» по строительству объекта «Мини НПЗ» по переработке газового конденсата, строительство трёхэтажных домов ООО «ТК «София», а также строительство многоквартирного дома с нежилыми помещениями ООО «Регионстрой плюс».

Вместе с тем в 2020 году была усовершенствована нормативная база режима: упразднена возможность получения резидентами Свободного порта Владивосток земельных участков без проведения торгов.

«Этот режим имел некоторые погрешности, которые в последние годы дорабатывались. Так, были случаи злоупотребления этим режимом, когда отведённые участки использовались под автостоянки. По мере развития режима и его нормативной базы все такие “лазейки” на федеральном уровне устраняли. Также существовала проблема, связанная с назначением земельных участков, с доступом к ним, например, участки могли предоставляться тем, кто первым подал на него заявку, а не в соответствии с конкурентными условиями. Из-за этого зачастую реализовывались не те проекты, которые необходимы муниципалитету, а проекты резидентов, получивших эти преференции. Поэтому в 2020 году были приняты поправки в федеральный закон, которые не позволяют предоставлять землю резидентам без торгов. Эта поправка позволяет муниципалитету и его жителям регулировать ситуацию и создавать необходимые для развития города объекты», — отметил Сергей Названов.

Напомним, в июле 2015 года Президент России подписал закон «О Свободном порте Владивосток». Он вступил в силу через 90 дней после подписания — 12 октября 2015 года.

Резиденты Свободного порта пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования. Срок действия преференций — 70 лет. На сегодняшний день режим Свободного порта действует в Приморье, на Камчатке и Чукотке, в Сахалинской области и Хабаровском крае.