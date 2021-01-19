ПФР: в 2021 году увеличены объемы поддержки семей по программе маткапитала

С нового года увеличены объёмы поддержки семей с детьми по программе материнского капитала, распоряжение средствами стало быстрее и удобнее, сообщили в пресс-службе Камчатского отделения ПФР.

Индексация материнского капитала

С 1 января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Материнский капитал на первого ребёнка с нового года составляет 483 881,83 рубля. Такая же сумма полагается семьям с двумя детьми, если второй ребёнок появился до 2020 года, а родители ещё не оформляли либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ребёнка появились с 2020 года, составляет с 1 января 2021 года 639 431,83 рубля. Для родителей, которые сначала получили капитал на первого ребёнка, а затем родили или усыновили ещё одного ребёнка, объём господдержки дополнительно увеличивается. С нового года сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счёт индексации выросла до 155 550,00 рублей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы в январе на 3,7%.

Сокращение сроков получения и упрощение распоряжения материнским капиталом

Начиная с этого года оформление материнского капитала и распоряжение его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь отводится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней вместо одного месяца. В отдельных случаях новые сроки по программе могут увеличиваться. Например, если ведомства вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление сертификата в течение пятнадцати рабочих дней. Если ведомство или владелец сертификата не представили в фонд необходимые документы и сведения, решение о распоряжении средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало ещё одним шагом в развитии программы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал проактивно выдавать сертификаты МСК. После появления ребёнка сертификат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР копию договора о платном обучении. Отделения фонда сами запрашивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всей стране.

Появилась возможность отозвать маткапитал с накопительной части пенсии. Женщины, направившие средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, могут при необходимости отозвать своё решение и распорядиться ими в течение 6 месяцев с даты направления территориальным органом ПФР владельцу сертификата информации, что средства вернулись на счёт ПФР, по другим направлениям.

Это будет возможно при исполнении двух условий:

1. Пенсия маме еще не назначена

2.Средства МСК будут использованы на иные предусмотренные законом цели (улучшение жилищных условий, получение детьми образования, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов).

Увеличение ежемесячной выплаты из материнского капитала

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается из материнского капитала семьям с уровнем дохода на каждого члена семьи не превышающим двух региональных прожиточных минимумов за второй квартал прошлого года на человека, в Камчатском крае это 44 464 рубля. Размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) в 2021 году составит 22 693 рубля.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается семьям, в которых второй ребёнок появился с 2018 года, и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трёх лет с появления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

В связи с упрощённым порядком оформления и продления выплат, который по-прежнему действует из-за сложной эпидемиологической обстановки, все ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с марта прошлого года до марта этого года, автоматически продлеваются Пенсионным фондом без заявления от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Любая семья, в которой с 2020 года появился первый ребёнок, имеет право на государственную поддержку в виде материнского (семейного) капитала. Сначала действия программы в Камчатском крае сертификат на материнский капитал получили 23 232 семьи, распорядилось полученными средствами 12 005 семей.