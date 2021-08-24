Завершен ремонт фасада многоквартирного жилого дома на улице Индустриальной в Петропавловске-Камчатском

В доме 1960 года постройки два года назад был произведен ремонт кровли. В этом году отремонтировали фасад. Приемка выполненных работ состоялась во вторник, 24 августа, с участием представителей Фонда капитального ремонта Камчатского края, министерства ЖКХ и энергетики, администрации города, подрядной организации и собственников жилья.

«Отмостку сделали, полностью фасад обшили, утеплили дом, новые входные группы в подъезды установили. Раньше, как дождь с ветром, – так все стены мокрые были. Сейчас не протекает ничего. Мы очень довольны», - сказал житель дома Александр Науменко.

Его поддержали другие собственники квартир.

«Ремонт просто на отлично сделан. Жильцы уже начали ремонт у себя в квартирах: натяжные потолки устанавливают, обои меняют. Теперь можно не бояться, что ремонт будет испорчен из-за протечек. Бригада очень хорошая, ребята старательные. Все вопросы в ходе строительства решались во взаимодействии с жителями дома», - сказала собственница квартиры Татьяна Евдокимова.

Всего в Камчатском крае в региональную программу капитального ремонта на 2014-2043 годы включены 2755 многоквартирных домов. За период действия региональной программы выполнены 1934 работы по капитальному ремонту в 798 многоквартирных домах.

Общие сведения, техническую характеристику, накопления по взносам и план капитального ремонта дома можно посмотреть на официальном сайте Фонда капитального ремонта Камчатского края в разделе «Мой дом».