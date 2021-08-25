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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Профсоюзы помогут камчатцам в формировании народной программы партии «Единая Россия»

13:15
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Профсоюзы помогут камчатцам в формировании народной программы партии «Единая Россия»

Соглашение между сторонниками «Единой России» и камчатской федерацией профсоюзов было подписано в штабе общественной поддержки партии. Свои подписи под ним поставили руководитель штаба Андрей Лиманов и председатель федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич.

«Для нас огромное значение имеет подписание соглашения с профсоюзами Камчатки, потому что они представляют трудовой народ, который обладает несомненным авторитетом среди нашего населения. И это соглашение также означает большое доверие между нами. Будем сотрудничать», – прокомментировал подписание документа Андрей Лиманов.

Соглашение позволит профсоюзам полуострова оперативно направлять свои предложения в партию «Единая Россия». Поступившие инициативы общественников будут проанализированы, лучшие из них включат в народную программу.

«Все эти предложения предварительно проработают и сформулируют в наших профсоюзных рабочих органах, и только после этого инициативы будут передаваться партии. В дальнейшем будет профсоюзный контроль над тем, как партия продвигает эти предложения», – отметил Максим Кирилич.

Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» открылся 10 августа в Петропавловске-Камчатском. В его состав вошли представители Народного фронта, некоммерческих организаций, объединений молодёжи, ветеранов и многодетных семей.

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