Профсоюзы помогут камчатцам в формировании народной программы партии «Единая Россия»

Соглашение между сторонниками «Единой России» и камчатской федерацией профсоюзов было подписано в штабе общественной поддержки партии. Свои подписи под ним поставили руководитель штаба Андрей Лиманов и председатель федерации профсоюзов Камчатки Максим Кирилич.

«Для нас огромное значение имеет подписание соглашения с профсоюзами Камчатки, потому что они представляют трудовой народ, который обладает несомненным авторитетом среди нашего населения. И это соглашение также означает большое доверие между нами. Будем сотрудничать», – прокомментировал подписание документа Андрей Лиманов.

Соглашение позволит профсоюзам полуострова оперативно направлять свои предложения в партию «Единая Россия». Поступившие инициативы общественников будут проанализированы, лучшие из них включат в народную программу.

«Все эти предложения предварительно проработают и сформулируют в наших профсоюзных рабочих органах, и только после этого инициативы будут передаваться партии. В дальнейшем будет профсоюзный контроль над тем, как партия продвигает эти предложения», – отметил Максим Кирилич.

Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» открылся 10 августа в Петропавловске-Камчатском. В его состав вошли представители Народного фронта, некоммерческих организаций, объединений молодёжи, ветеранов и многодетных семей.