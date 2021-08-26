Владимир ВАЛЬТЕР: ВЭФ подтолкнул нас к запуску проекта по строительству терминала «Сероглазка»

Терминал «Сероглазка» сегодня является резидентом Свободного порта Владивосток и активно развивает портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском. Грузооборот рыбопродукции в прошлом году составил 160 тысяч тонн.

По словам генерального директора ООО «Терминал Сероглазка» Владимира Вальтера, идея о реализации такого крупного проекта возникла после расширения режима Свободный порт Владивосток на регионы Дальнего Востока.

Напомним, резиденты СПВ пользуются особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования. Срок действия преференций — 10 лет.

«Мы участвуем в Восточном экономическом форуме с 2016 года. Это хорошая площадка для поиска новых идей, путей развития и новых партнёров. Нашей компании ВЭФ дал идею для этого проекта, так как в 2015 году в ходе Форума Президент РФ Владимир Владимирович Путин предложил распространить режим Свободный порт Владивосток на другие регионы Дальнего Востока, в том числе на Камчатку. Благодаря этому уже в 2017 году компания “Норебо” презентовала на ВЭФ свой проект “Терминал Сероглазка”, который сегодня входит в режим Свободного порта Владивосток», — сказал Владимир Вальтер.

Сейчас компания продолжает реализацию этого крупного инвестиционного проекта. В течение нескольких лет в рамках проекта планируется нарастить объём перевалки рыбной продукции до 300-400 тысяч тонн в год.

«Наш проект развивается в рамках соглашения, подписанного с Корпорацией развития Дальнего Востока и Минвостокразвития. В 2016 году мы приступили к реализации, через полтора года он будет полностью реализован. Отмечу, что проект позволил камчатским рыбопромышленным компаниям освоить новые логистические пути. Мы также работаем с иностранными компаниями по доставка рыбопродукции в экспортных направлениях — это компании MSC, Maersk, Hyundai. В следующем году планируем организовать логистические потоки напрямую с Камчатки. Сегодня рыбопродукция с полуострова отправляется из терминала “Сероглазка” в 84 порта мира», — добавил Владимир Вальтер.

Современный терминал обеспечивает высокое качество перевалки рыбопродукции. Развитие портовой инфраструктуры создаёт условия для увеличения объёмов перевалки рыбопродукции и удешевления стоимости доставки. Это влияет как на рост экономической активности в регионе, так и на экономику грузоперевозок, снижение их стоимости. Кроме того, терминал участвует в реализации проекта «Северный морской путь».

Напомним, ВЭФ-2021 пройдёт во Владивостоке со 2 по 4 сентября. Камчатские участники форума расскажут о рекреационном, туристическом, природном потенциале региона. Планируется подписание соглашений с инвесторами в сферах туризма, гостиничного дела, а также связи, энергетики и рыбной промышленности.