Камчатских школьников и студентов СПО приглашают принять участие во Всероссийском кейс-чемпионате по экономике и предпринимательству

За победу в чемпионате участники получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в вузы.

К участию приглашаются ученики 9-11 классов и студенты профессиональных колледжей и техникумов Камчатского. Кейс-чемпионат проходит во второй раз. Инициатива его проведения принадлежит Минэкономразвития России. Ведомство является одним из генеральных партнеров мероприятия. Участники кейс-чемпионата — команды из 3-4 человек — предлагают решения реальных бизнес-задач или разрабатывают собственные бизнес-проекты при поддержке менторов. Свои идеи они представляют экспертам от компаний, вузов и органов государственной власти.

«В 2020 году участники кейс-чемпионата на региональном этапе разрабатывали проект реконструкции центра досуга и культуры в своем регионе, а в финале — проект по развитию туризма на Камчатке. В этом году организаторы могут предложить участникам региональных кейс-чемпионатов как кейс от компании McKinsey & Company, так и кейс, ориентированный на местные задачи и потребности. Те участники, кому тесно в рамках решения предложенной бизнес-задачи, могут разработать собственный бизнес-проект, актуальный для региона, и выступить с короткой структурированной презентацией перед потенциальными инвесторами», – рассказала заместитель министра инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края – начальник отдела развития предпринимательства Наталья Делемень.

На всех этапах участников кейс-чемпионата ждут поддержка менторов, контакты которых команды получат одновременно с заданием регионального кейс-чемпионата, а также обучающие тренинги и мастер-классы. Каждый участник кейс-чемпионата независимо от результата в соревнованиях развивает навыки, которые нужны в любой профессии: креативность, критическое мышление, умение работать в команде.

Чтобы стать участником, необходимо:

по состоянию на 1 сентября 2021 года быть школьником 9-11 класса или студентом образовательной организации среднего профессионального образования;

собрать команду из 3-4 человек;

пройти регистрацию на сайте чемпионата до 20 сентября 2021 года;

загрузить видеовизитку команды и выбрать город участия в региональном кейс-чемпионате.

Решать кейсы или представлять свой проект участники чемпионата будут в течение 14 дней. Лидеры регионов в ноябре 2021 года приедут в Москву (или Московскую область) для участия в финале и суперфинале кейс-чемпионата. Победители получат дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении в вузы, а став студентами, смогут претендовать на получение гранта Президента Российской Федерации.

В 2020 году в кейс-чемпионате приняло участие около 3000 школьников из разных регионов России.

Более подробную информацию можно получить на сайте Высшей школы экономики.