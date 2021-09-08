​Владимир СОЛОДОВ и Ирина ЯРОВАЯ добились федерального финансирования на завершение кукольного театра

Это результат взаимодействия вице-спикера ГД РФ и губернатора Камчатского края с Правительством страны.

Ирина Яровая проработала вопрос с Министерством культуры РФ, Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, Аппаратом Правительства РФ и добилась включения театра в число пяти главных претендентов на субсидии из федерального бюджета. Окончательное решение принято 7 сентября.

«Моя задача была в том, чтобы помочь Камчатке и добиться выделения средств на завершение строительства театра кукол. Такая работа мною проведена и завершилась успешно. Состоялось решение о выделении из федерального бюджета 1 млрд. 291 млн. рублей на завершение строительства театра кукол в Петропавловске-Камчатском. Очень рада, что такой объем средств будет направлен на Камчатку, чтобы в нашей краевой столице появился современный, многоплановый центр культуры и досуга, который очень ждут наши камчатские ребята, родители, бабушки, дедушки и, конечно, артисты нашего театра кукол. Всё, что необходимо для этого на федеральном уровне - я сделала, сейчас очередь за регионом. Средства должны быть использованы максимально эффективно и с пользой для людей», - сказала Ирина Яровая.

Край в течение трех лет получит субсидии в размере примерно по 400 млн. рублей ежегодно: 397,5 млн. рублей в 2022 году, 416,2 млн. в 2023 году и 443,6 млн. рублей в 2024 году. Театр должен быть введен в строй в 2024 году.

«Здание строится более семи лет за счёт краевого бюджета, поэтому федеральная поддержка для нас очень важна. Объект станет не только кукольным театром, но и местом притяжения детей от 5 до 18 лет из Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и Вилючинска. Это место станет центром детского творчества и развития детей и молодежи в культурной сфере. В здании будет сосредоточена кружковая деятельность. Одновременно здесь смогут заниматься до 500 ребят, а пропускная способность центра может достигать 1500 человек в день. Здесь будет полноценное и качественное развитие городской среды, среды для детей и для семей с детьми», - сказал Владимир Солодов.

«Строительство театра кукол возобновится сразу после поступления из федерального бюджета первого транша. Ожидается, что это будет начало 2022 года. Ставлю перед правительством региона задачу провести все необходимые подготовительные работы, чтобы вовремя завершить стройку и ввести в эксплуатацию новый объект культуры», — подчеркнул глава региона.