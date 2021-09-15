​Вкусы, краски и ароматы «Елизовской осени»

Знаменитой камчатской выставке-ярмарке – уже 35 лет

Сергей СЕМЕНОВ

Сельскохозяйственная выставка-ярмарка «Елизовская осень» снова порадовала камчатцев товарами местных производителей. В этом году она прошла 11 и 12 сентября традиционно – на главной площади города Елизово. Гостей ярмарки на пространстве протяженностью в километр встретило витаминное разнообразие, настоящее буйство красок и ароматов, выгодные цены на осенний урожай, а также праздничная программа, народные гуляния и конкурсы.

Камчатцы и гости полуострова заполнили площадь еще до официального открытия ярмарки и выстроились за разнообразным продуктовым великолепием в достаточно внушительные очереди.

На выставке-ярмарке лучшие производители края, фермерские, подсобные и дачные хозяйства представили широкий ассортимент продукции, выращенной и произведенной на Камчатке: свежие овощи, мясо, рыбу, яйца и молоко, хлеб и кондитерские изделия и многое другое.

Запасались буквально всем, и даже куриным яйцом от АО «Пионерское», несмотря на то, что до Пасхи еще далековато. Колбасы от местной птицефабрики тоже прочно завоевали столы камчатцев, а те, кто с ними пока не знаком, с удовольствием продегустировали вкусную и натуральную продукцию.

Разнообразная выпечка от камчатских хлебопеков на ярмарке тоже традиционно вызывает ажиотаж: покупателей влекут аппетитные ароматы и, конечно, сниженные праздничные цены на пирожные, пряники, бублики и много чего еще.

Но, пожалуй, лидерами продаж на «Елизовской осени» всегда были и остаются овощи – как от известных предприятий (например, несгибаемого «Овощевода»), так и от тех, кто только завоевывает камчатский рынок. В прошлом году посевную и уборочную кампании осложнила пандемия, в результате камчатцы изголодались по самым простым местным овощам – картошке, капусте, моркови, свекле. Ныне хозяйства адаптировались к коронавирусным проблемам, да и лето в этом году выдалось теплым, а потому урожайным, и ярмарочные прилавки ломились от продукции камчатских растениеводов.

Нынешний год выдался огуречным, и аграрии предлагали огурцы всего по 150 рублей за килограмм. Капуста от крупных производителей и фермеров всегда заслуживает отдельной похвалы. Уже не первый год она представлена не только в виде привычной для всех белокочанной. Она на все вкусы: краснокочанная, кольраби, цветная, савойская, брюссельская, пекинская. И, конечно, великолепная брокколи, которой радуют многие, а особенно – «Овощевод». Оказывается, эта прекрасная капуста, которая еще с десяток лет назад считалась довольно экзотической, прекрасно приживается в камчатских климатических условиях. Надо только с умом подбирать сорта, что успешно и удается местным агрономам.

Нельзя не отметить, что в дни проведения «Елизовской осени» на рынках краевого центра аналогичные товары граждане приобретали куда дороже. Такая ценовая политика «Елизовской осени» стала результатом хорошей работы организаторов с сельхозтоваропроизводителями. В преддверии мероприятия участникам напомнили о порядке проведения ярмарки, выдали им специальные пропуска для завоза товара на транспортных средствах, а главное – были подписаны гарантийные письма о розничных ценах на продукцию. Ассортимент реализуемой продукции должен был соответствовать заявленному, а на прилавках обязательно наличие ценников.

«Здесь любой житель края мог приобрести продукцию по фиксированной цене. Кроме того, многие производители представили новинки, которые все желающие могли попробовать и приобрести. На ярмарке все дни присутствовали руководители предприятий, они общались с потребителями и принимали предложения для улучшения вкусовых качеств продукции», – сказал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вячеслав Черныш.

В ярмарке приняли участие местные производители меда, сборщики дикоросов – ягод, грибов и трав, а также народные мастера сувенирной продукции. За два ярмарочных дня было реализовано несколько десятков тонн продукции.

На ярмарке можно было купить даже баранов, которых привезли прямо на площадь, выставив товар лицом. А региональный информационно-селекционный центр предлагал приобрести быков знаменитой голштинской породы, рекламой которых служили забавные куклы.

На площадке ярмарки «Елизовская осень» прошел конкурс для местных производителей. Личные подсобные хозяйства наравне с крупными предприятиями представили на суд компетентного жюри продукцию в десяти номинациях. Лучшими в своих номинациях были признаны АО «Пионерское», личные подсобные хозяйства Любови Мироновой, Ольги Бобрик, Натальи Хлаповой, Тамары Головиной, ЗАО «Агротек Холдинг», Рыболовецкий колхоз имени Ленина, АО «Петропавловский хлебокомбинат». В номинации «Приз зрительских симпатий» победило КГКУ «Камчатгосплем», а в номинации «Детские забавы» – детский сад № 27 «Почемучка».

11 и 12 сентября в рамках XXXV Краевой выставки-ярмарки «Елизовская осень – 2021» состоялись также ярмарка народно-художественных промыслов «Край мастеров» и туристическая выставка «Лето». Более 400 сувенирных изделий было представлено на мероприятии, гости смогли полюбоваться достижениями народных умельцев, приобрести изделия и сувениры из дерева, металла, камня, кости и кожи, а туристические агентства и операторы, гостиницы и базы отдыха, природные парки и другие представители данной отрасли продемонстрировали свои достижения в сфере туризма.

Рядом с Домом культуры «Юность» во время работы ярмарки работал передвижной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Справка 1

«Елизовская осень» – один из самых главных праздников Елизовского района. Это традиционное мероприятие, которое проходит уже на протяжении 35 лет. На ярмарке была представлена вся лучшая продукция, выращенная нашими работниками сельского хозяйства. Мы с радостью каждый год принимаем гостей «Елизовской осени», – сказал глава Елизовского района Сергей Тюлькин.

На ярмарке были соблюдены все необходимые меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденные губернатором и Роспотребнадзором. «В специально оборудованных пунктах гости ярмарки могли взять маски и перчатки», – отметил директор АНО «КВТЦ» Александр Журавлев.

Справка 2

Участники проекта «Народный контроль» посетили выставку-ярмарку достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень – 2021». Активисты проверили стоимость так называемого «борщевого набора» – моркови, свеклы, капусты, картофеля.

«Цены, конечно, низкие по сравнению с магазином. Допустим, морковка у нас в магазине около 100 рублей, здесь, вы видели, 50–60; свекла у нас даже есть 30, а в магазинах она около 100; помидоры и огурцы процентов на 30 только ниже. Качество на взгляд проверяли, красивое или нет, чистое ли. Картофель продают и чистый, и немытый, хотя это не положено», – рассказала региональный координатор проекта «Народный контроль» Мария Фунтикова.