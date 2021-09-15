Ирина ДАВУДОВА: «Наилучший вариант познакомиться с коронавирусом – сделать прививку»

Беседовала Мария ШУПЕНИК

Темпы вакцинации от Covid-19 тревожат специалистов по всей России. Камчатка не исключение: пока у нас привит 41 процент населения, подлежащего вакцинации (на 13 сентября – 81 704 человека вместо 197 025).

Часть камчатцев к решению сделать спасительный укол подтолкнули только жесткие меры по введению обязательной вакцинации. А у многих из тех, кто сделал прививку осознанно, уже подошли сроки повторной вакцинации.

Как скоро нужно обратиться к медикам за повторной прививкой, какие вакцины для этого рекомендуются и о многом другом – в беседе с главным врачом Камчатского центра СПИД и главным инфекционистом края Ириной Давудовой.

– Ирина Васильевна, ранее утверждалось, что эффекта от первой вакцинации хватит на полтора года. Но уже в июле Минздрав рекомендовал повторно вакцинироваться через шесть месяцев. Так где же истина?

– Инфекция сегодня – на стадии изучения, этим занимается мировое врачебное сообщество, проводятся большие клинические исследования, в которых участвует и наша страна. С учетом накопленного международного и отечественного опыта ситуация меняется. Вакцинация во всем мире идет медленнее, чем планировалось. Это дало возможность вирусу себя защитить, а защищает он себя путем мутаций. Иммунная прослойка в обществе сегодня недостаточная, поэтому сейчас мы проходим «экстренную» вакцинацию и должны прививаться каждые полгода. Когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80 процентов населения, только тогда удастся переломить ситуацию, пандемия будет отступать, а система здравоохранения сможет оказывать плановую помощь в полном объеме. Когда мы достигнем этого показателя, удастся перейти на плановую, «рутинную» вакцинацию: прививаться нужно будет один раз в год, как от обычного гриппа.

– От гриппа каждый год выпускаются видоизмененные вакцины с учетом мутаций вируса. А вакцины от коронавируса не меняются. Почему мы должны быть уверены, что они защитят от новых штаммов?

– Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорят о том, что вакцина защищает человека от серьезного заболевания, то есть от тяжелого течения и смерти. Никто не дает гарантии, что, привившись, человек не заболеет стопроцентно. Среди наших пациентов вакцинированные встречаются. Заболевание у них протекает намного легче, без дыхательной недостаточности, без потребности в реанимационных мероприятиях.

Но если привитый заболевает, нужно понимать, какие обстоятельства этому сопутствовали. Перед прививкой не требуется сдавать тесты, и имеется вероятность того, что человек может быть заражен и находится в инкубационном периоде, когда нет клинических проявлений заболевания. И тогда после вакцинации человек заболевает просто потому, что инфекции пришло время себя проявить. «Сваливать вину» на прививку нельзя ни в коем случае.

Во-вторых, после любой прививки иммунитет человека находится в угнетенном состоянии. В этот период нужно очень себя беречь: свести к минимуму контакты, не забывать о ношении масок, что особенно важно. У каждой из прививок разные сроки образования антител. В случае «Спутника V» это происходит на 42-й день: практически полтора месяца должно пройти, пока выработается достаточный защитный титр. Если человек до выработки достаточного количества антител не соблюдает меры санитарной безопасности (ношение маски, соблюдение социальной дистанции и др.), он может заболеть. К сожалению, понимания этого у населения нет. Люди полагают: я привился, значит, сразу могу без маски пойти в торговый центр.

У каждой вакцины есть свои особенности. Например, при вакцинации «Спутником Лайт» лиц, уже имеющих иммунитет, выраженный рост титра антител отмечается на десятый день. Эту вакцину сегодня рекомендуют для переболевших ковидом и ранее вакцинированных, вводится она однократно.

– То есть «Спутник Лайт» – наилучшая вакцина для повторной прививки?

– Повторная вакцинация может осуществляться любой из зарегистрированных в России вакцин. Все они соответствуют критериям безопасности, качества и эффективности. Напомню, что в нашей стране для вакцинации против COVID-19 взрослого населения зарегистрированы следующие вакцины: комбинированные векторные – «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V),«Гам-КОВИД-Вак-Лио», однокомпонентная векторная вакцина «Спутник Лайт»,вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», классическая вакцина инактивированная цельновирионная «КовиВак».

Каждая из этих вакцин хороша по-своему. Например, преимущества «Спутника V» в том, что он активирует не только гуморальный иммунитет, но и клеточный, то есть, активация иммунной системы идет по двум направлениям.

– Значит, придя в поликлинику, не стоит выбирать?

– Вовсе нет: если имеется выбор вакцин, можно отдать предпочтение любой из имеющихся. И сами медики выбирают, чем им прививаться, при этом предпочтения абсолютно разные. Например, кто-то из моих коллег хочет привиться современной векторной вакциной, полученной биотехнологическим путем, в которой нет самого вируса, только ген поверхностного белка, другие хотят привиться классической вакциной – «КовиВак», которая представляет собой убитый вирус с полным набором антигенов. Но по этой причине она и наиболее реактогенная, то есть может вызвать более выраженные общие и местные реакции.

– Вы говорите об осложнениях?

– Нет, общие и местные реакции не имеют отношения к поствакцинальным осложнениям. К общим реакциям относятся: непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, незначительным повышением температуры тела, болезненностью в суставах, мышцах, астенией, общим недомоганием и головной болью. Реже отмечаются тошнота, диспепсический синдром, снижение аппетита, увеличение регионарных лимфатических узлов. К местным реакциям относятся: болезненность в месте инъекции, покраснение и отечность. Все эти явления проходят самостоятельно через 1–2 дня, можно применять жаропонижающие средства при повышении температуры выше 38 °С. Повторю: это индивидуальные реакции организма на введенную вакцину, они отмечаются не часто и не представляют опасности. Они могут возникнуть на любую вакцину, в том числе на противогриппозную.

Поствакцинальные осложнения – это более серьезные состояния. Среди них – анафилактический шок, генерализованные аллергические, энцефалические реакции, судороги, миокардиты и другое. Когда развиваются такие реакции и состояния, медики подают о них экстренные извещения в Роспотребнадзор, Росздравнадзор, проводятся комиссионные расследования каждого подобного случая, которые рассматриваются иммунологической комиссией. Но на Камчатке таких случаев не было.

– В каком порядке можно пройти повторную вакцинацию или привиться после перенесенной коронавирусной инфекции?

– Алгоритм тот же самый, что и при первой прививке. Есть возможность записаться через портал gosuslugi41.ru, по телефону горячей линии 122, по телефону любой поликлиники, имеющей лицензию на осуществление вакцинопрофилактики (не обязательно по месту жительства). Всего на Камчатке работают 25 стационарных пунктов вакцинации и 13 мобильных. По-прежнему можно привиться в торговых центрах – «Галант-Плаза» на КП, «Шамса» на 10 км и «Фамилион». В ТЦ можно сделать не только первую прививку, но и вторую, если она двухкомпонентная. Ранее первый компонент можно было сделать в ТЦ, а второй – только в поликлинике.

Перед проведением вакцинации гражданину или его законному представителю медики разъясняют возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также последствия отказа от прививки. Выдается анкета пациента для заполнения и оформляется информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в соответствии с требованиями законодательства, выдается памятка с информационным материалом.

Перед вакцинацией врач или фельдшер осматривает пациента, проводит термометрию, сбор жалоб, сбор анамнеза (включая эпидемиологический), измерение сатурации, частоты сердечных сокращений, артериального давления, выслушивание дыхательной и сердечно-сосудистой систем, осмотр зева. И заполняет форму осмотра перед вакцинацией от COVID-19.

Результаты осмотра пациента, а также разрешение на введение вакцины или медицинский отвод от вакцинации ввиду наличия противопоказаний, фиксируются врачом (фельдшером) в медицинской документации.

– Важен ли уровень антител перед ревакцинацией?

– По рекомендациям ВОЗ уровень антител не является критерием для вакцинации, измерять его нет необходимости. Также ВОЗ признает, что медикам сегодня неизвестен уровень антител, который способен защитить организм от коронавируса. Значит, чем их будет больше – тем лучше. Поэтому сейчас, в период проведения экстренной вакцинации, повторную прививку нужно сделать не позднее, чем через полгода после первичной, либо через полгода после перенесенного заболевания. Лично я вакцинировалась в марте «Спутником V» и повторную прививку обязательно буду делать в сентябре.

– Являясь главврачом, вы наравне со своими подчиненными дежурите в красной зоне. Какую картину приходилось наблюдать в стационаре в третью волну?

– Мы сразу увидели, что болеть люди стали тяжелее, с более выраженными и длительными симптомами дыхательной недостаточности, пациенты хуже отвечают на терапию, особенно лица старше 65. Эта группа пациентов особенно нуждается в вакцинации. Ведь даже те препараты, которые эффективно работали в первую волну, стали хуже помогать. Такая картина характерна для всех регионов.

Волна заболеваемости сейчас спадает, сворачиваются госпитали, сокращается количество ковидных коек. Но это не значит, что мы застрахованы от новой атаки вируса.

– Всего ли необходимого для лечения пациентов с коронавирусом у вас достаточно?

– Сейчас есть все необходимое: лекарственные препараты, тест-системы, расходные материалы, СИЗы, оборудование. Раньше были сложности, с которыми медицинским организациям помогала справляться Ирина Анатольевна Яровая, обеспечивая Камчатку в том числе медикаментами, которых не хватало в связи с их очень высокой потребностью во всех регионах.

– Что думают сегодня о прививке ваши тяжелые пациенты?

– Говорят, что надо было прививаться. Дискутировать хорошо, будучи здоровым, дома, на диване. А когда человек оказывается на больничной койке, не может сделать вдох без помощи медицинской аппаратуры, разглагольствования антипрививочников отходят в сторону. Никто пока не придумал более эффективной защиты от инфекций, чем вакцинация. Этому учит нас и история. Екатерина IIпривилась от натуральной оспы первой в России, чтобы показать пример подданным, а король Франции Людовик XVне вакцинировался и умер. Императрица назвала это величайшим невежеством.

Меры санитарной профилактики, маски могут предохранить, но не спасут человечество от вируса, который появился недавно и завоевывает свою биологическую нишу. Мы все с этим вирусом столкнемся, а наилучший вариант познакомиться с ним – защитить себя прививкой.