​Мандаты розданы: избирком Камчатки подвёл окончательные итоги выборов

27 сентября избирательная комиссия Камчатского края провела заседание, на котором подвела окончательные итоги выборов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края.

После выборов у победивших кандидатов в течение недели было право отказаться от получения мандатов. Своим правом воспользовался лидер краевого списка «Единой России» Владимир Солодов, его мандат передан Дмитрию Коростелеву. В свою очередь, депутатский мандат от Александра Мешалкина перешел Ирине Унтиловой.

Кроме того, по региональному списку ЛДПР в крае победил Владимир Жириновский, его мандат ушел Валерию Калашникову. Кандидат от КПРФ Александра Новикова отказалась от партийного депутатского мандата, он перешел к Валентину Костыгину.

Избирательная комиссия признала прошедшие выборы состоявшимися и действительными. Таким образом, учитывая отложенные выборы по третьему избирательному округу (эти выборы пройдут 19 декабря), на выборах депутатов Законодательного Собрания Камчатского края были избраны 27 депутатов: по краевому списку – 14 депутатов, по избирательным округам – 13.

По краевому списку в Законодательное Собрание прошли 6 представителей «Единой России» – Валерий Пономарев, Анна Давыдова, Илья Толмачев, Михаил Мананников, Дмитрий Коростылев, Ирина Унтилова, 4 представителя КПРФ – Роман Литвинов, Любовь Лазуткина, Татьяна Кореновская, Валентин Костыгин, от ЛДПР – Валерий Калашников, от «Российской партии пенсионеров – За справедливость!» – Виктор Хомяков, от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – Дмитрий Бобровских, от партии «Новые люди» – Екатерина Зайцева.

По округам убедительную победу одержали единороссы Александр Долгунков, Анатолий Кирносенко, Дмитрий Тимофеев, Владимир Агеев, Павел Сайдачаков, Рашид Шамоян, Виталий Ланин, Оксана Герасимова, Юрий Ломакин, Роман Гранатов, Андрей Копылов и Татьяна Романова. Один мандат достался представителю КПРФ Александре Новиковой.

Кроме того, избирательная комиссия Камчатского края приняла решение зарегистрировать депутатом Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва победившую с большим отрывом Ирину Яровую и выдать ей депутатское удостоверение.