​Начики, Малка, «Зеленовские озерки»: программу соцтуров для пенсионеров Камчатки продлили до декабря

До конца года еще более 3 400 людей старшего возраста примут участие в губернаторском проекте «Город для жизни» и бесплатно посетят горячие источники.

Почти 3 200 камчатцев пенсионного возраста уже приняли участие в социальных турах. Проект востребован у населения старшего возраста, поэтому было принято решение продлить его до середины декабря, сообщили в министерстве социального благополучия и семейной политики Камчатского края.

«В этом году расширился список поездок для старшего поколения, теперь можно поехать в «Зеленовские озерки», на Апачинские термальные источники, в Начикинский бассейн, Малку. Участниками проекта стали не только жители краевой столицы, но и Елизовского района и Вилючинска. В туры к горячим источникам пенсионеры отправляются на комфортабельных автобусах в сопровождении волонтеров. Только в августе и первой половине сентября в проекте приняли участие 2 427 жителей Петропавловска, 357 пенсионеров Елизовского района, 294 вилючинца. С середины сентября в проекте приняли участие 113 человек из Петропавловска-Камчатского, а до 15 декабря такая возможность будет предоставлена еще более чем 3 400 камчатцам старшего возраста, в том числе проживающим в домах-интернатах», – рассказала заместитель министра социального благополучия и семейной политики Камчатского края Кира Сафронова.

Сейчас пенсионеры Петропавловска-Камчатского выезжают на паратунские базы отдыха два раза в неделю. До конца года еще 1 650 жителей краевой столицы смогут принять участие в проекте. 1 200 пенсионеров Елизовского района посетят Апачинские источники, базу отдыха «Малка», Начикинский бассейн и базу отдыха «Зеленовские озерки». 560 пожилых жителей Вилючинска в рамках социальных туров смогут отдохнуть на Апачинских термальных источниках и в санатории «Начикинский». Во время поездок для них будут организованы оздоровительные процедуры и горячее питание.

Записаться на социальный тур можно по телефонам: 8 (415-2) 42-34-14 (Петропавловск-Камчатский), 8 (415-31) 7-12-55 (Елизовский район), 8 (415-35) 3-08-20 (Вилючинск).